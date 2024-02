A piedi scalzi e avvolta da un abito bianco da sposa, proprio come una Mariposa, una “farfalla” in spagnolo e in dialetto sardo, Fiorella Mannoia è arrivata sul palco del Festival di Sanremo col suo brano che rappresenta tutte le donne e del potere femminile. Una delle voci più iconiche della musica italiana, ha presentato il suo pezzo ed è stata accolta da una standing ovation.

Come detto, l’artista si è presentata con un lungo abito di pizzo bianco, a piedi scalzi (facendo guadagnare 5 punti a chi ce l’ha al Fantasanremo) scatenando la platea e il pubblico. Al termine dell’esibizione, ha regalato un fiore al suo direttore d’orchestra. Mettendo in campo, ancora una volta, tutta la sua grande eleganza.





Nel 2017 Fiorella Mannoia si classificò al secondo posto con la bellissima Che sia benedetta. Non è mai riuscita a vincere un Festival di Sanremo ma per due volte le è stato assegnato il premio della critica. Nella serata cover canterà con Franesco Gabbani una doppia esibizione sulle note di Che sia benedetta e Occidentali’s karma.

“Il nome è nato durante la visione di una serie bellissima, Il grido delle farfalle. Racconta la storia delle quattro sorelle dominicane Mirabal: le chiamavano “le farfalle”, perché erano le più belle del loro villaggio. Erano attiviste politiche e negli anni ‘60 si battevano contro la dittatura del generale Trujillo”, ha raccontato Fiorella Mannoia, che in queste ore è finita al centro di un’assurda polemica nata sui social.

No raga questo video è come quello dove Ken dice “Barbie” o “Fuck” in base a quello che pensi, solo che qua c’è Fiorella Mannoia che bestemmia 💀💀 pic.twitter.com/YTBcp7rS68 — Camilla桜 (@nonlosoioboh) February 7, 2024

Sui social è stato pubblicato un video con qualche secondo dell’esibizione della cantante all’Ariston nella serata del 6 febbraio. I versi del brano ‘Mariposa’ recitano “E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto”, ma un post diffonde la fake news relativa ad una bestemmia inserita nel testo. Ovviamente la teoria è assurda ma nonostante questo il filmato è stato ripostato tantissime volte sia su X che su TikTok.