Si è conclusa anche la seconda serata di Sanremo 2024. Mercoledì 7 febbraio si sono esibiti solo quindici dei trenta Big in gara e a fine serata Amadeus ha comunicato la Top 5, ovvero nomi dei 5 cantanti più votati. Alla fine della prima serata, quando a esibirsi erano stati tutti gli artisti, a primeggiare nella classifica era stata Loredana Bertè con la sua Pazza, al secondo posto Angelina Mango ‘La noia’, al terzo Annalisa ‘Sinceramente’, al quarto Diodato con ‘Ti Muovi’, al quinto Mahmood con ‘Tuta Gold’.

Durante il secondo appuntamento con Sanremo, Amadeus è stato affiancato dalla cantante Giorgia che si è esibita con “E poi” per festeggiare i 30 anni della canzone portata proprio al festival e grazie al quale è diventata famosa, e poi con un medley dei suoi grandissimi successi.





Sanremo 2024: la classifica della seconda serata

I quindici concorrenti sono stati presentati dai 15 che canteranno giovedì 8 febbraio. Ospite sul palco dell’Ariston il maestro Giovanni Allevi, tornato davanti a un pubblico dopo la terribile diagnosi di mieloma avuta due anni fa. I pianista e compositore ha commosso il pubblico ed è tornato a suonare il pianoforte emozionando tutti. Ospite internazionale l’attore John Travolta.

Rispetto alla classifica della prima serata, la classifica ha visto due new entry: Geolier e Irama. Alla fine della seconda serata, in cui ricordiamo si sono esibiti solo quindici degli artisti in gara a Sanremo, Amadeus ha letto la classifica che vede al primo posto Geolier, poi Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood. A votare è stato il pubblico da casa tramite televoto e la Giuria delle Radio, novità di quest’anno.

per quanto riguarda i primi due posti #Sanremo2024pic.twitter.com/liogpMiLhA — Våle🐍🦋🌪; Sanremo era 💐 (@Vale41229116) February 8, 2024

Sui social tante critiche alla classifica della seconda serata. “La classifica di merda con il televoto da casa”, “fanc** la classifica horror di questa sera MANCA UN SOLO GIORNO A LADY MARMALADE A SANREMO”, “Na merda, primo posto non meritato e mahmood e annalisa meritavano i primi 2 posti”, “Sono fan di Geolier .. ma esiste musica e MUSICA .. e non può rappresentare la musica italiana”, “NERA, quel primo posto di stasera stona più del cantante stesso”, si legge su X.

Geolier – “I p’ me tu p’ te”

Irama – “Tu no”

Annalisa – “Sinceramente”

Loredana Bertè – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Classifica della prima serata

Loredana Bertè – “Pazza”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

Diodato – “Ti muovi”

Mahmood – “Tuta gold”