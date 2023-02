Gianni Morandi si presenta all’inizio della quarta puntata della 73esima edizione di Sanremo in tenuta da jogging. Il cantante è un grande appassionato di corsa e ha indossato tuta, scarpe da ginnastica e pettorale con il numero 73, come le edizioni del festival di Sanremo. Morandi ha utilizzato per questo Festival la cifra dell’autoironia: infatti all’inizio della seconda puntata si è presentato con una scopa in riferimento a quanto quando Blanco ha distrutto l’arredo dell’Ariston.

La sera precedente Morandi era uscito con la scopa per pulire il palco, tra gli applausi del pubblico. “Il palco va coccolato, va tenuto pulito perché tutto succede qui”, ha aggiunto il cantante che poi ha intonato “Grazie dei fiori” di Nilla Pizzi, vincitrice del primo Festival di Sanremo. Nella serata delle cover vinta poi da Marco Mengoni, Gianni Morandi è arrivato correndo in tenuta da jogging.

Leggi anche: “Hai vinto tu”. Sanremo, l’annuncio di Amadeus arriva a tarda notte e il pubblico dell’Ariston ‘esplode’





Sanremo, Gianni Morandi si lascia scappare un’imprecazione

Non è mancato l’imprevisto, mentre attraversava di corsa corridoi del teatro: gli è sfuggita una imprecazione che è stata catturata da telecamere e microfoni. Morandi correva e all’improvviso si è messo in mezzo involontariamente un fonico: non è riuscito a trattenersi e nella foga della corsa gli è scappato d’istinto mentre faceva lo slalom “Tu… ca***, fammi passare”.

L’imprecazione si è sentita ed è stata catturata anche dalle telecamere. Il video è stato riproposto sui social e in poco tempo è diventato virale al pari della defaillance di Eros Ramazzotti che, mentre duettava con Ultimo, ha dimenticato le parole di un suo brano. Morandi si è ripreso subito e sempre di corsa ha raggiunto il palco dove lo attendeva Amadeus che l’ha fortemente voluto come co-conduttore di questa 73esima edizione.

non gianni morandi che “oddio cazzo fammi passare” in diretta nazionale il male che mi sento#sanremo2023 pic.twitter.com/1xB8ICQz6j — sof🍀; 💐 sanremo era 💐 (@chenesannotutti) February 10, 2023

Va detto che lo scivolone di Gianni Morandi in sala è passato sostanzialmente inosservato, ma il popolo del web – sempre molto attento ai dettagli – ha catturato la colorita espressione e il video è diventato virale sui social network in brevissimo tempo. Una piccola gaffe da parte dell’artista 78enne che ha strappato un sorriso a molti soprattutto se si considera la grande eleganza che ha sempre dimostrato Gianni Morandi. Anche Amadeus durante la prima serata si è reso protagonista di una gaffe chiamando il cantante Gianmaria “Sangiovanni”.