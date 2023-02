È il 1994 e a Monghidoro, durante una partita di calcio per beneficenza, Gianni Morandi conosce l’amore della sua vita. Anna Dan, seconda compagna di vita per il cantante dopo la storia con Laura Efrikian, è anche la donna che lo ha fatto diventare famoso sui social con le sue ”foto di Anna’‘.

Dopo il matrimonio con Laura Efrikian durato dal 1966 al 1979, Gianni Morandi ha riscoperto la sua seconda vita d’amore grazie ad Anna Dan. I due si sono conosciuti nel 1994 durante una partita organizzata dal cantante di Monghidoro e da allora non si sono più lasciati. Il loro è stato un colpo di fulmine, amore a prima vista, come raccontato da Morandi in una intervista a Vanity Fair: “Rimasi subito colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità”.

Anna Dan: età, altezza, peso, figli: chi è la moglie di Gianni Morandi

“Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era davvero splendida. Dopo la separazione e così tanti anni da solo, non pensavo più che potesse arrivare l’amore. Invece è passato questo nuovo treno, che mi ha spinto a dare cose diverse. Una rinascita”, le parole di Gianni Morandi sulla moglie Anna Dan. Il cantante è stato sposato con Efrikian durato dal 1966 al 1979 e da lei ha avuto tre figli: Serena, morta poco dopo la nascita, Marco e Marianna.

Dopo più di dieci anni l’incontro con Anna Dan, la nascita del figlio Pietro (nel 1997) e il matrimonio a Monghidoro nel 2004. “Ricordo l’emozione durante la cerimonia al Comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e moglie. Pietro aveva già sette anni e naturalmente era con noi. Anna la amo sempre come allora, la sposerei altre cento volte”, ha raccontato Gianni Morandi in una delle tante dediche social alla moglie.

Anna Dan è nata a Fontanelle, in provincia di Treviso, il 12 ottobre 1957. Lavora come dirigente di una società informatica. “Foto di Anna”, la fotografa ufficiale di Gianni Morandi, è diventato un tormentone social e hashtag ufficiale delle foto Instagram del cantante. La moglie dell’artista emiliano è alta un metro e sessantacinque centimetri per un peso di circa cinquantasette chili.