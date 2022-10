Tutti pazzi per Giovanni Antonacci. In queste ore la foto del giovane cantante ha fatto il giro del web tra commenti e soprattutto complimenti dopo che il nonno, Gianni Morandi, ha pubblicato uno scatto che vede ritratto il nipote nei panni di Tony Renis.

Giovanni Antonacci interpreterà il cantante, compositore, produttore discografico e attore italiano in Lamborghini, The man behind the legend, prodotto da Lambo Film, produzione esecutiva di ILBE, e Notorious Pictures in collaborazione con Prime Video, scritto e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco e vede la partecipazione di Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne e Hannah Van Der Westhuy.

Giovanni Antonacci, la foto del nipote di Gianni Morandi

Tra gli attori anche Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clemente Maccaro, in arte Clementino. Ancora, nei panni di Tonino Lamborghini, Lorenzo Viganò, e in quelli di un giovane Tony Renis, Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, oltre a Matteo Leone e Francesca Tizzano.

Orgoglioso il nonno Gianni Morandi, che sui suoi profili Instagram e Facebook ha pubblicato la foto in cui il nipote interpreta Tony Renis: “Mio nipote Giovanni mi ricorda il giovane Frank Sinatra” ha scritto orgoglioso il cantante di Monghidoro ricevendo tantissimi commenti e complimenti. “Ma quanto è bello…”, ha commenta la conduttrice e amica Mara Venier. Tanti utenti hanno fatto notare la somiglianza tra Giovanni Antonacci, figlio del cantante Biagio e di Marianna Morandi, figlia di Gianni.

Anche lo stesso Giovanni Antonacci ha pubblicato la foto e ha annunciato di aver recitato nel film dedicato a Ferruccio Lamborghini. “Il 23 ottobre a Roma ci sarà la prima mondiale del film “LAMBORGHINI” dove ho avuto l’onore e il piacere di interpretare il ruolo del leggendario @tonyrenisofficial. Il film è bellissimo non perdetelo. @iervolinoandladybacardient @primevideoit”, ha scritto sui social il nipote di Gianni Morandi.