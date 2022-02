Dopo la finale di Sanremo che ha visto trionfare Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”, i cantanti in gara sono stati ospiti di Mara Venier per una puntata speciale di Domenica In dal teatro Ariston. È stata l’occasione per riascoltare tutti i brani del Festival e anche per scoprire qualche retroscena sulla manifestazione che, anche quest’anno, ha collezionato ottimi ascolti. Gianni Morandi è stato uno degli ultimi cantanti a tornare in teatro accolto con affetto dagli ospiti presenti in puntata.

L’artista ha portato in gara il brano “Apri tutte le porte” che si è classificato al terzo posto. Chiamato sul palco ha raccontato la sua esperienza. “È stato talmente bello che dopo tutta la tensione…”. Morandi, ancora al settimo cielo per il risultato realizzato, ha salutato tutti i presenti sul palco dell’Ariston senza però dare molta attenzione alla padrona di casa che è apparsa un po’ risentita. “Non mi ca**i de pezza, proprio. Scusa, dico ma manco me saluti dopo quello che c’è stato tra di noi?”.

Il riferimento è alla miniserie che i due hanno girato insieme negli anni ’90 e che si intitolava “La voce del cuore”. Gianni Morandi e Mara Venier interpretavano una coppia sposata. “Già il nostro film, il bacio… dai rifacciamolo il bacio”, ha scherzato Gianni Morandi tirando a sé Mara Venier, ma il siparietto è andato un po’ oltre e la padrona di casa non ha nascosto lo stupore per l’audacia del gesto: “Ma sei pazzo!? C’è Anna (moglie di Morandi, ndr). Hai tutto il rossetto mio sulle labbra, non puoi cantare! Non me lo aspettavo da te, di solito sei sempre sulle tue, non mi hai mai dato confidenza”.





Il siparietto è proseguito con Teo Teocoli che, rivolgendosi a Mara Venier ha commentato: “siccome io ho fatto una fiction con Mara…”, baciandola a sua volta. E non poteva mancare Christian De Sica che ha inseguito la conduttrice sul palco dell’Ariston finendo tra le braccia del terzo classificato al Festival di Sanremo. “Noi abbiamo passato un periodo bellissimo della nostra vita”, ha poi spiegato la padrona di casa di Domenica In, giustificando il gesto di Morandi di pochi istanti prima. “Dovete sapere che io l’ho corteggiato molto, scappava sempre. Ora vuoi smascherare i miei altarini?”, ha aggiunto la conduttrice prima di lanciare la sua performance sulle note di “Apri tutte le porte”.

Mara Venier in apertura di puntata ha ricordato Monica Vitti, la grande attrice scomparsa qualche giorno fa. “Prima di cominciare voglio ricordare una donna meravigliosa, grande amica mia, devo a lei tanto, tutto. Mercoledì 2 febbraio se n’è andata Monica, Monica Vitti. Ed io voglio ricordarla così”. Così con gli occhi umidi, lanciando un filmato che mostrava le ospitate di Monica Vitti a Domenica In. Mara Venier e l’attrice, infatti, erano molto legate.