Quarta serata di Sanremo 2023. Venerdì 10 febbraio è stata la sera delle cover, con il voto congiunto degli spettatori attraverso il televoto, della giuria demoscopica e della Stampa. Il risultato ha decretato il vincitore della serata (lo scorso anno fu Gianni Morandi il vincitore in coppia con Jovanotti). La posizione ha fatto media con i voti delle altre serate nella classifica provvisoria, l’ultima prima della finale.

Marco Mengoni ha vinto la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, dedicata a cover e duetti. Mengoni si è imposto con l’interpretazione di Let it be insieme al Kingdom Choir. A seguire Ultimo, sul palco con Eros Ramazzotti. Quindi Lazza – con Emma e Laura Marzadori – seguito da Giorgia, protagonista del duetto con Elisa, e da Mr Rain accompagnato da Fasma.

Sanremo 2023, Marco Mengoni vince la serata delle cover

La classifica generale di Sanremo 2023 dopo quattro serate: 1. Marco Mengoni. 2. Ultimo; 3. Lazza; 4. Mr Rain; 5. Giorgia; 6. Tananai; 7. Madame; 8. Rosa Chemical; 9. Elodie; 10. Colpaesce Dimartino; 11. Gianluca Grignani; 12: Coma_Cose; 13. Modà; 14. Articolo 31; 15. LDA; 16. Leo Gassmann; 17. Paola e Chiara; 18. Ariete; 19. Mara Sattei; 20. Colla Zio; 21. gIANMARIA; 22. Cugini di Campagna; 23. Levante; 24. Olly 25 Anna Oxa 26 Will 27. Shari; 28. Sethu.

La prima a scendere in gara Ariete, che ha scelto di interpretato con Sangiovanni ‘Centro di gravità permanente’ di Franco Battiato. Doppia standing ovation e commozione per l’omaggio di Sanremo 2023 a Peppino Di Capri. Il cantante, che al festival è stato in gara 15 volte, l’ultima nel 2005, è già al pianoforte quando Amadeus e Morandi lo presentano e si alza il sipario.

il modo in cui la voce di marco mengoni si sposa col coro gospel #Sanremo2023 pic.twitter.com/VChxfsdr7X — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 10, 2023

Il grande cantante caprese, 83enne, interpreta quello che è senza dubbio il suo pezzo più noto: ‘Champagne’. Alla fine dell’esecuzione, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e vicesindaco Leandro Faraldi gli consegnano il Premio Città di Sanremo alla Carriera. Meritatissima standing ovation dell’Ariston per la virtuosistica interpretazione di Marco Mengoni di ‘Let it be’ dei Beatles con The Kingdom Choir. Il cantante di Ronciglione ha vinto la serata della Cover di Sanremo 2023.