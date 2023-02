“Allarme bomba”. Paura a Sanremo 2023, polizia sul posto vicino l’Ariston: tutti i dettagli

Tanta paura per Sanremo 2023. Allarme sicurezza per il ritrovamento di un presunto pacco bomba non lontano dall’Ariston. Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine, a poco dall’inizio della quarta serata del Festival di Amadeus. A fornire per primi la notizia è stato Il Secolo XIX, poi tutti i principali siti di informazione italiani hanno riportato la stessa. E ora stanno iniziando ad emergere le prime news in merito a quanto rinvenuto, che ha ovviamente fatto preoccupare proprio tutti.

Per Sanremo 2023 la sicurezza è massima e questo ipotetico pacco bomba ha messo subito tutti in allarme. C’è già una prima ipotesi investigativa, che gli inquirenti starebbero portando avanti alla luce di questo brutto fatto. Le indagini sono state avviate e procederanno sicuramente anche nei prossimi giorni, ma ora sicuramente l’intento principale sarà quello di non creare alcun pericolo ai partecipanti e al pubblico della kermesse, soprattutto in vista della finalissima dell’11 febbraio.

Sanremo 2023, allarme sicurezza: “Sospetto pacco bomba”

Vicino l’Ariston, precisamente a circa 500 metri di distanza dal teatro dove ha luogo Sanremo 2023, è scattata l’allerta sicurezza per la presenza di un presunto pacco bomba. Dobbiamo subito dire che gli inquirenti avrebbero deciso di mantenere la massima riservatezza sull’accaduto, ma pare che questo pacco sia stato scoperto vicino ad un palazzo in via Fiume. Questa area non è nell’area rossa ma è stata prontamente messa al sicuro per effettuare le necessarie operazioni.

Come scritto da Il Fatto Quotidiano, all’interno di questo pacco sarebbe stato rinvenuto un chilo di polvere da sparo e alcuni oggetti metallici, anche se la polizia ha subito compreso che non potesse esserci possibilità di esplosione. Quindi, saremmo di fronte ad un atto dimostrativo, che fortunatamente non avrebbe potuto provocare danni a persone o cose. La zona interessata non è comunque accessibile e sono presenti le autorità competenti. La speranza è che non ci siano altri episodi di questo genere.

