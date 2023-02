“Cosa fa sul palco”. Sanremo 2023: Marco Mengoni, che massacro. Il colpo basso dall’ex Amici

A Sanremo 2023 Marco Mengoni sembra ormai essere il favorito numero uno alla vittoria finale. La sua canzone Due vite sta già spopolando e nella classifica generale anche della terza serata si è confermato al primo posto, davanti ad Ultimo e Mr. Rain. Un cammino che sembra essere perfetto e quindi nella nottata di sabato 11 febbraio potrebbe farcela a trionfare. Eppure non tutti i giudizi sono concordi su di lui, visto che nelle ultime ore è arrivata una critica decisamente inaspettata da un personaggio noto.

Non ci sono solo complimenti per il concorrente di Sanremo 2023. E quindi Marco Mengoni dovrà difendersi anche dagli attacchi. Sembrava davvero tutto bello e perfetto per il grande cantante italiano, ma qualche imprevisto arriva sempre ed è ciò che sta succedendo adesso. L’artista allo stato attuale non ha replicato a considerazioni poco carine nei suoi confronti, ma non è da escludere che possa dire qualcosa tra non molto o al più tardi al termine della kermesse musicale più famosa in Italia.

Sanremo 2023, Marco Mengoni criticato da un vip

Nonostante il grandissimo successo riscosso fin qui a Sanremo 2023, Marco Mengoni è costretto a fare i conti anche con questo attacco nei suoi riguardi. Ovviamente i fan dell’artista sono totalmente in disaccordo con queste rivelazioni, ma questo ex professore del talent show Amici ha deciso di sottolineare i suoi difetti, che molti trascurerebbero. E gli ha consigliato quindi di cambiare atteggiamento per avere una performance che sia impeccabile. E chissà se Mengoni vorrà davvero ascoltarlo.

A puntare il dito contro Marco Mengoni è stato Luca Jurman, che ha esclamato a Fanpage: “Lui inizia sempre bene, poi si mette ad urlare ed esagera. Sei andato bene fin lì, fermati. Ci dimentichiamo che è il Festival della canzone italiana, non del cantante. Quando ascolti il suo pezzo, non pensi di aver sentito un brano pazzesco. Giorgia? A livello di intonazione, di suono e quell’acuto strano magari stava male e non l’ha dichiarato. Non è da lei, è stata molto imprecisa. Comunque diciamo che non c’è una canzone che valga veramente”.

Classe 1988, Marco Mengoni è stato il primo cantante italiano ad aver conquistato il Best European Act agli MTV Europe Music Awards. A Sanremo è stato in tre occasioni: nel 2010 ha portato la canzone Credimi ancora, mentre 3 anni dopo ha vinto la kermesse con L’essenziale. E ora con Due vite potrebbe ottenere il bis.