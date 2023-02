Marco Mengoni in lacrime a Sanremo 2023. Standing ovation del pubblico per il cantante dopo l’esibizione sul palcoscenico del Teatro Ariston. Sulle note del brano “Due Vite”, Marco Mengoni continua a fare sognare e infatti è apparso vibilmente commosso. L’inquadratura sul suo primo piano mentre Amadues ha consegnato il mazzo di fiori ha impresso l’emozione del momento ma nello studio di Storie Italiane la domanda è sorta spontanea: quelle lacrime sono state vere?

Lacrime di Marco Mengoni davanti alle telecamere di Sanremo 2023, ma sono state vere? Il cantante originario di Ronciglione persevera nel tenersi stretto il primo posto nella classifica provvisoria della kermesse musicale, ma non solo. Marco Mengoni continua a essere anche uno degli artisti ad attirare maggiormente l’attenzione del pubblico. Dallo stravolgimento del suo look alla sua spontaneità nel porsi davanti alle telecamere con un’emozione che sembra non contenersi. Si è parlato di tutto questo nel corso della puntata di Storie Italiane.

Dettaglio del volto commosso durante la consegna del mazzo di fiori, a parlarne l’inviato della trasmissione di Eleonora Daniele che ha voluto sottolineare da subito quanto il cantante sia sempre stato molto attento alle opinioni altrui sul proprio conto: “Ieri sera andando via ha chiesto alla manager di fermarsi un attimo, ha bloccato tutto per scendere verso le transenne e salutare i suoi fan”, ha aggiunto nel corso del suo intervento.

Sul conto dell’artista in gara a Sanremo 2023 è intervenuta anche Francesca Alotta, cantante italiana ospite del salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane, che ha dunque espresso il suo punto di vista: “Mengoni è un grandissimo artista, e qualunque cantante o interprete canti con il cuore o l’anima è impossibile che non metta dentro qualcosa ai suoi pezzi. Credo che fosse veramente commosso perché stava cantando con il cuore“.

“Persi tra le persone

Quante parole

Senza mai una risposta”



L’esibizione integrale è su RaiPlay 👉 https://t.co/NWpxjPxoH2

In audio su RaiPlay Sound 👉 https://t.co/6UNgI99eW5@mengonimarco #DueVite #Sanremo2023 pic.twitter.com/WgBkEcbS4i — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 9, 2023

QUESTA GRANDISSIMA ICONA DI JOSÉ SEBASTIANI CHE SÌ È ALZATO ALL'IN PIEDI PER LA STANDING OVATION A MARCO MENGONI#Sanremo2023 pic.twitter.com/Ftht2a9mWf — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) February 9, 2023

Mancano ancora due serate in vista della proclamazione dell’artista che porterà a casa la vittoria della 73esima edizione del Festival della musica italiana. Attesissima la quarta serata dedicata a cover e duetti alla fine della quale gli artisti in gara andranno incontro alle votazioni attarverso un sistema misto, ovvero il televoto (che avrà un peso del 34%), i giornalisti (33%) e la giuria demoscopica (33%). Poi la nuova classifica che farà media con le precedenti.