Sanremo 2023 si avvicina alla finalissima. Venerdì 10 febbraio è stata la serata delle cover, quella in cui i concorrenti in gara interpretano i brani di maggiore successo. Si tratta di uno degli appuntamenti cult del festival. La serata è ancora una volta da maratoneti e giustamente Gianni Morandi, che in questo festival ha scelto la cifra dell’autoironia, si presenta in tuta, scarpe da ginnastica e pettorale con il numero 73, come le edizioni del festival di Sanremo.

Ad aggiudicarsi la serata delle cover è Marco Mengoni che ha cantato Let it be dei Beatles con il Kingdom Choir. Secondo posto per Ultimo che si è esibito con Eros Ramazzotti in un medley di quest’ultimo. Terzo gradino del podio per Lazza, che ha voluto accanto a sé Emma e il primo violino della scala Laura Marzadori in La Fine di Nesli. “Questo premio lo devo dividere con tutti, con l’orchestra e con il coro”, è stato il primo commento di Mengoni.

Sanremo, Eros Ramazzotti dimentica le parole

Quindi nella serata delle cover Eros Ramazzotti è tornato sul palco dell’Ariston, quello stesso palco che lo ha visto sbocciare nel 1984 trionfando tra le giovani proposte con la canzone Terra promessa. L’anno successivo ha pubblicato il primo album (Cuori agitati) per poi tornare a vincere il Festival con il famoso brano Adesso tu nel 1986. Ramazzotti ha duettato con Ultimo e insieme hanno interpretato un medley dell’artista romano. Tuttavia all’improvviso Eros Ramazzotti si è bloccato.

E per qualche attimo sul palco dell’Ariston è calato il gelo. Insieme ad Ultimo stavano interpretando “Un’emozione per sempre”, tra i suoi brani più famosi e celebrati: ma ha avuto un attimo di defaillance, un momento di vuoto: “Sai che non me la ricordo?”, ha detto Ramazzotti. E Ultimo è arrivato in suo soccorso continuando a cantare, mentre lui iniziava a ridere. Probabilmente anche Amadeus avrà sudato freddo in quei pochi lunghissimi secondi ricordando quello che era accaduto durante la prima serata con Blanco.

NON RAMAZZOTTI CHE DIMENTICA LA SUA STESSA CANZONE STO CREPANDO#sanremo2023

pic.twitter.com/noPhr1FWxM — giuls🌙🌠 (@dreamingtom_) February 10, 2023

Oppure con Grignani che ha per un problema tecnico ha fermato i musicisti e ha ricominciato daccapo. In questo caso, però, tutto è andato per il meglio grazie alla grande esperienza di Ramazotti che ha saputo gestire l’inconveniente e l’esibizione è proseguita senza altri intoppi. Alla fine anche il pubblico ha apprezzato nel complesso lo sforzo dei due cantanti e ha perdonato la piccola defaillance, tanto che Ultimo è secondo nella serata delle cover dietro l’inarrivabile Mengoni.