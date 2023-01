Momento super emozionante per i fan di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due sono stati beccati insieme e all’improvviso il cantante ha compiuto un gesto davanti alle persone che stavano passeggiando per le vie di Milano, facendo commuovere tutti. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip e i commenti degli internauti si sono sprecati. Evidente l’iniziale imbarazzo della conduttrice svizzera, la quale però si è successivamente sciolta accettando di mettersi in gioco.

Difficilissimo per gli ammiratori di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti trattenere le lacrime davanti a questo momento straordinario. Lui non ha avuto nessun problema a fare qualcosa di inaspettato e che ha colto di sorpresa la stessa presentatrice, che però ha poi deciso di condividere con l’ex marito questa magica esperienza improvvisata. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e in particolare come hanno reagito i tantissimi fan, increduli e allo stesso tempo entusiasti per l’evento.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, gesto insieme da brividi

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono ancora più vicini in questo periodo, in attesa che la figlia Aurora possa finalmente dare alla luce il primo figlio, che sarà un bel maschietto. Comunque in queste ore sta spopolando un filmato che vede gli ex coniugi esibirsi in una performance musicale. Ma non una qualunque, infatti lui insieme ad un paio di fan ha cominciato a cantare Più bella cosa e Michelle è stata contagiata dall’entusiasmo e ha iniziato a cantare anche lei insieme al cantante.

Questo quanto scritto da The Pipol Gossip: “Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker fanno tornare a sognare i migliaia di followers che li seguono e desiderano (da sempre) un loro ritorno di fiamma! I due, stamattina, in giro per le strade di Milano, immortalano un momento dolce e romantico: Eros canta, ancora una volta, “Più bella cosa” davanti ai sorrisi di Michelle. A breve diventeranno nonni del nipotino che partorirà la loro Aurora”. E la reazione del popolo del web è stata pregna di nostalgia e speranze.

E sul web è stato postato: “Secondo me lui è ancora pazzo di lei”, “Bellissimi insieme, hanno ancora una piccola fiammella accesa nel loro cuore”, “Che belli che sono”, “Ci piaceranno sempre insieme”, “Ma che bellezza questo incontro per le strade di Milano”.