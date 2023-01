Michelle Hunziker, la dedica delle figlie è dolcissimo. La conduttrice ha raggiunto uno splendido traguardo: 46 anni da festeggiare tra i suoi più cari affetti. E gli auguri non potevano che giungere puntuali con il ‘buongiorno’. All’appello, però, manca ‘qualcuno’ e i fan non potevano non notarlo.

Michelle Hunziker compie 46 anni. Come fare mancare un dolce ‘buongiorno’ alla mamma festeggiata? Gli auguri delle figlie Sole e Celeste sono dolcissimi: un piccolo panettone con sopra le candeline e un messaggio della mamma che non poteva non condividere il momento con una foto sui social: “Che bel risveglio”.

Michelle Hunziker compie 46 anni: la dolcissima dedica delle figlie. Di Tomaso Trussardi nessuna traccia

Presente anche Aurora pronta a tempestare mamma Michelle di auguri e amorevoli attenzioni: “Buon compleanno alla mia regina. Quante avventure ci aspettano ancora”, “Una vita insieme” le ricorda ancora tra le storie, e ancora: “La sera prima che nascesse Michelle Hunziker mia nonna mangiava fonduta di formaggio e beveva rosè”. (“Ancora meraviglioso”. Michelle Hunziker, in bikini sulla neve col ‘mitico’ lato b).

Manca all’appello Tomaso Trussardi. I fan sono abituati a grandi dimostrazioni d’affetto da parte dell’imprenditore, eppure questa volta tutto sembra tacere. I due hanno ripreso a frequentarsi soprattutto negli ultimi tempi ma non per riaprire un capitolo sentimentale: “Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse: so che Michelle lo ha fatto, forse per bisogno di conforto e supporto, in un momento molto difficile del nostro matrimonio. Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere”.

Queste le parole di Tomaso Trussardi in merito al rapporto con Michelle Hunziker con la quale ha comunque deciso di trascorrere la festività natalizie. In ogni caso, la festa di compleanno è ben riuscita. Michelle Hunziker ha organizzato un party con amici e parenti nel ristorante Shinto di Milano. Presenti Aurora Ramazzotti insieme al compagno Goffredo Cerza e mamma Ineke, ma anche amici e colleghi come Serena Autieri, Ilary Blasi, Nina Zilli, Tommaso Zorzi e Nicola Savino. E, ancora, Ambra Angiolini e Alvin.