Michelle Hunziker, la sorpresa al ristorante lascia senza parole. Una seratina pensata per brindare alla nuova vita di coppia dopo la rottura avvenuta a gennaio. La showgirl svizzera e Tomaso Trussardi insieme a cena e proprio quando pensavano di essere soli ecco avvenire la super sorpresa a un passo dal loro tavolo.

Michelle Hunziker a cena con Tomaso Trussardi. Prenotazione di un tavolo per due al ristorante “Da Vittorio”, vicino Bergamo, per trascorrere in armonia alcune ore di intimità e buon cibo. Ma non appena la showgirl e l’imprenditore erano sul punto di procedere nella serata, è bastato rivolgere lo sguardo pochi tavoli più avanti per ritrovarsi davanti la sorpresa inaspettata.

Leggi anche: “Hanno deciso così”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la scelta finale è arrivata





Michelle Hunziker a cena con Tomaso Trussardi: la super sorpresa lascia senza parole

Via libera alle Instagram Stories con tanto di scritta scherzosa “Cena tra ex” sull’inquadratura dell’ex marito. E nel giro di poco tempo, ecco che al tavolo a fianco la coppia avvista proprio loro: Aurora Ramazzotti insieme al compagno Goffredo. Un vero e proprio colpo di scena per tutti e 4: “I ragazzi non lo sapevano ed hanno prenotato nello stesso ristorante”, scrive Michelle Hunziker. (“Non avete mica capito”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, all’improvviso la bomba).

Ebbene si, Goffredo aveva prenotato un tavolo al ristorante per festeggiare in intimità il compleanno di Aurora Ramazzotti e non poteva di certo prevedere di incontrare anche mamma Michelle e Tomaso: un incontro felice che però è stato decisamente un fuoriprogramma. E la situazione è rimasta comunque tale, ovvero le rispettive coppie hanno proseguito la serata in tavoli separati rispettando la reciproca intimità del momento.

Un momento delicato soprattutto per Michelle Hunziker e l’imprenditore che negli ultimi tempi pare fossero pronti a riprendere in mano le redini della situazione privata. Ma come stanno oggi le cose? Pare che i due stiano ancora affrontando una fase di riconciliazione e non è ancora arrivato il momento di giungere a conclusioni affrettate.