Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, parla Vittorio Feltri. Forse non tutti sanno che il fondatore e direttore editoriale di Libero è da sempre molto vicino alla famiglia della maison del levriero. E sarebbe stato proprio lui a farli innamorare. Non solo, il giornalista è stato anche testimone di nozze del loro matrimonio. Insomma, è uno che conosce bene quali sono i reali rapporti tra i due. In un’intervista in esclusiva al settimanale Oggi Vittorio Feltri rivela come stanno le cose.

Da giorni ormai si mormora di un clamoroso ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che si sono lasciati dopo 10 anni di matrimonio. I due hanno anche due figlie, Sole e Celeste. Che si vedano è indiscutibile, ma stanno davvero tornando insieme? Si cercano indizi social e quando l’imprenditore posta una foto di Michelle in montagna con il cane ecco che tutti sono convinti che sia una conferma del fatto che stanno tornando insieme. Ora, però, è Vittorio Feltri a svelare quale è davvero la situazione.

Michelle e Tomaso, quali sono i loro rapporti oggi

Al settimanale Oggi Vittorio Feltri racconta quello che sa su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Tomaso e Michelle si sono riavvicinati e ne sono felice. Ma non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate”. Insomma qualcosa non torna. È sempre il giornalista a spiegare: “È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia, ma non sono tornati a vivere insieme”.

“È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto – prosegue Vittorio Feltri – Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme (non ha fatto alcun trasloco, al contrario di quanto si è raccontato, ndr), lui è rimasto nella sua casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”. Inoltre Feltri ha parlato anche di Giovanni Angiolini, il medico chirurgo col quale Michelle ha avuto una breve relazione.

“Non so come sia andata davvero tra il medico e Michelle – le parole di Vittorio Feltri – si dice che quando due si separano la colpa sia di tutti e due. Il tradimento capita in molte coppie, è quasi fisiologico, ma è importante tenere sempre al riparo il matrimonio”. Infine dà un consiglio a Tomaso Trussardi: “A Tomaso, che per me è quasi un figlio, dico: “Torna con Michelle se lei è d’accordo, ma impegnati a trasformare il tuo matrimonio in una “società” di mutuo soccorso che funzioni bene, nell’interesse delle vostre figlie e del vostro benessere. Ci deve essere solidarietà e affetto. Si va avanti solo se ci si riesce ad aiutare”.

