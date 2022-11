Michelle Hunziker, il gesto di Tomaso Trussardi. Ormai se ne parla da un po’ di tempo, ebbene arrivano segnali del clamoroso ritorno di fiamma tra la conduttrice e l’imprenditore. Il loro matrimonio è naufragato e proprio a gennaio di quest’anno è arrivato l’annuncio ufficiale con un comunicato congiunto. Dopodiché Michelle ha avuto una relazione con Giovanni Angiolini che però è terminata nelle ultime settimane.

Si è anche parlato di un riavvicinamento tra Michelle ed Eros Ramazzotti. I due hanno una figlia, Aurora, e i rapporti tra Eros e Tomaso non sono mai stati idilliaci, per usare un eufemismo. Ma dieci anni insieme e soprattutto due figlie, Sole e Celeste, non si possono dimenticare facilmente. E allora ecco che il magazine Chi ha rivelato che Tomaso e Michelle sono pronti a riprovarci, ma ad una condizione: “bocche cucite, niente più servizi posati per i giornali”. Ora, tuttavia, c’è un gesto dell’imprenditore molto chiaro…

Il gesto di Tomaso Trussardi per Michelle Hunziker

Pochi giorni fa, però, Tomaso Trussardi ha smentito di aver posto delle condizioni per tornare insieme alla madre delle sue figlie. Non solo, l’imprenditore ha pure parlato di Giovanni Angiolini: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”. Ma è il gesto che l’imprenditore ha compiuto in queste ore che fa sognare i fan nel grande ritorno di fiamma.

Tomaso Trussardi ha postato una foto della sua (ex?) Michelle Hunziker e subito per i fan il sogno sembra avverarsi. La foto è in realtà presente sul profilo del loro cagnolino Odino e infatti la conduttrice compare insieme all’adorato amico a quattro zampe. Sullo sfondo una montagna, in primo piano Michelle con un’espressione sognante che abbraccia il cagnolino.

Tomaso Trussardi ha postato la foto in una story Instagram e immediatamente il gossip si è scatenato. Perché lo ha fatto? Semplicemente perché gli piace la foto? Oppure c’è un significato preciso? Certo è che postare una foto del genere in un momento in cui si parla del clamoroso ritorno di fiamma sembra un segnale evidente: come dire, ebbene sì, stiamo tornando insieme. Intanto Michelle dichiara: “Tutto è possibile, in amore anche l’impossibile può accadere”. E Tomaso smentisce flirt con altre donne…

