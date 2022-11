Michelle Hunziker avrebbe avuto una lite con la collega, tra l’altro molto amica. Spesso e volentieri sono state viste insieme, infatti abbiamo potuto guardare tantissime foto scattate in compagnia. Poi all’improvviso il buio assoluto, infatti le due donne non si sono più immortalate fianco a fianco sui social network e questo aveva preoccupato non poco i fan delle rispettive donne. A quanto sembra sarebbe successo qualcosa di importante, come riportato dal settimanale Oggi e in particolare da Alberto Dandolo.

Infatti, secondo il giornalista, Michelle Hunziker potrebbe aver avuto una lite con questa collega e amica. Intanto, novità sono arrivate anche dal fronte Tomaso Trussardi. L’ex marito ha postato la foto di Michelle in una story Instagram e immediatamente il gossip si è scatenato. Perché lo ha fatto? Semplicemente perché gli piace la foto? Oppure c’è un significato preciso? Certo è che postare una foto del genere in un momento in cui si parla del clamoroso ritorno di fiamma sembra un segnale evidente.

Michelle Hunziker, lite con una collega sua amica? La voce

Pare che sia successo qualcosa di negativo a Michelle Hunziker. La lite con la sua collega, che ripetiamo è anche amica stretta della presentatrice originaria della Svizzera, sarebbe plausibile. Questo quanto riferito da Dandolo su Oggi: “Non si sono mai risparmiate nel rendere nota la loro grande amicizia che le unisce. In molti hanno notato che, dai primi giorni di settembre, le due primedonne non appaiono più assieme in pubbliche istantanee. E anche per le vie della capitale o nel quadrilatero della moda milanese non c’è più nessuna traccia”.

Poi è stato ancora riferito sulla Hunziker: “I soliti maligni parlano di una maretta tra le due. Questa lontananza tra le due sarebbe nata in concomitanza con il riavvicinamento della conduttrice svizzera al marito Tomaso Trussardi. Una coincidenza? Solo il tempo – ha chiosato il giornalista Alberto Dandolo – darà le sue risposte”. Chi avrebbe rotto i rapporti con Michelle sarebbe la conduttrice Serena Autieri, che nel 2021 e 2022 ha condotto il programma Dedicato su Rai1, oltre a Notte Azzurra – La vittoria sempre l’anno scorso.

Mistero intorno ai motivi che avrebbero indotto Michelle Hunziker e Serena Autieri ad allontanarsi così improvvisamente. Il loro rapporto sembrava indissolubile, visto che hanno condiviso innumerevoli momenti insieme. Ma qualcosa si sarebbe distrutto e non possiamo che attendere eventuali reazioni delle due donne.