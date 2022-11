Michelle Hunziker, l’annuncio sull’arrivo di un bimbo in famiglia sta facendo emozionare proprio tutti. La conduttrice televisiva ha deciso di rispondere ai messaggi dei suoi follower e nelle scorse ore ha dato vita a diverse Instagram stories, nelle quali si è emozionata non poco per quanto sta per accadere. Non manca molto e poi potrà presentare a tutti i suoi follower il neo arrivato, che allargherà il suo nucleo familiare. E non ce l’ha proprio fatta a parlare di questo meraviglioso argomento, senza che le lacrime prendessero il sopravvento.

Ma di Michelle Hunziker non si è parlato solo di questo arrivo di un bimbo, ma anche per alcune dichiarazioni bomba di Tomaso Trussardi, che ha affermato: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”. Ora il settimanale Diva e Donna parla di un ritorno di fiamma.

Michelle Hunziker e l’annuncio dell’arrivo di un bimbo: il figlio di Aurora

Quando ha letto attentamente quella frase dell’utente, Michelle Hunziker si è sciolta e ha fatto quell’annuncio, relativo all’arrivo di un bimbo all’interno della sua famiglia. Ha avuto a che fare solo con la venuta alla luce di femmine avendo tre figlie, ovvero Aurora, Sole e Celeste. Ma ora è giunto il cambiamento epocale, che rappresenta dunque una svolta importantissima nella sua vita privata. Possiamo comunque subito anticiparvi che non sta parlando della sua persona, ma della sua adorata Aurora Ramazzotti.

La follower ha scritto a Michelle Hunziker: “Hai sempre sognato di avere un maschietto e tra poco arriverà! Auguri di cuore giovane nonna!”. E lei si è commossa: “Mi emoziono solo a pensarci. Aury mi prende sempre in giro. Io sarò la nonna più felice del pianeta e non vedo l’ora. L’universo mi ha ascoltato: dopo tre belle femmine mi arriva un maschietto. Pensate che ad aprile avrò un bel maschietto tra le braccia da coccolare. Basta, piango”. Quindi, gioia immensa per la presentatrice svizzera, che aspetta con ansia suo nipote.

Poi Michelle si è concentrata anche sul divorzio da Tomaso Trussardi: “La separazione rappresenta un grande dolore, grande. E dopo il lutto, è scientificamente provato, è la cosa che può stressare di più l’essere umano. Quindi ti capisco benissimo. Poi farai come me, con una bella memoria selettiva togli il brutto e salvi il bello”.