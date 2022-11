Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme. È il settimanale Diva e Donna a lanciare la bomba gossip con le foto rubate durante una vacanza in montagna. “Le uniche foto della luna di miele di Michelle Hunziker con l’ex marito Tomaso. Si amano e sono tornati insieme, ecco la prova”, si legge sulla pagina Instagram del settimanale di gossip.

La coppia è scoppiata agli inizi dello scorso anno e ha avuto strascichi molto lunghi, culminati con il flirt estivo tra la Hunziker e Giovanni Angiolini. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato”, il comunicato di Michelle e Tomaso all’Ansa.

Michelle Hunziker e Tomaso insieme, le foto di Diva e Donna

Poi le vite separate e il super gossip su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il bel dottore conosciuto per aver partecipato al Grande Fratello. Un flirt durato pochi mesi, concluso forse quando la conduttrice ha scoperto che presto sarebbe diventata nonna dalla sua primogenita Aurora Ramazzotti. Da quel momento si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due. Michelle Hunziker e Tomaso sarebbero tornati insieme, ma non c’è stata nessuna conferma.

In queste ore Tomaso Trussardi ha lasciato una lunga intervista e ha parlato anche della figura di Giovanni Angiolini. “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”. Michelle Hunziker e Tomaso di nuovo insieme? Dalle parole dell’imprenditore la possibilità è più che remota.

“Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”.

Ora il settimanale Diva e Donna cambia le carte in tavola e parla di un ritorno di fiamma. Michelle e Tomaso sono stati fotografati insieme, in atteggiamenti molto intimi, con i due che passeggiano insieme e lui che le bacia dolcemente la fronte.