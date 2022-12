“Hanno deciso così”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la scelta finale è arrivata

Ora siamo forse all’episodio finale della telenovela tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. In questi mesi si è tanto parlato di loro, sin dal momento della separazione. Quasi un anno fa, era gennaio scorso, i due avevano comunicato a tutti di aver preso la decisione di lasciarsi. Successivamente, nel corso dell’estate, lei aveva conosciuto e frequentato Giovanni Angiolini ma questa storia è durata pochissimo. E in seguito si è vociferato di un riavvicinamento tra gli ex coniugi, che stavano per tornare insieme.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono incontrati nuovamente nell’ultimo periodo e ormai si parlava a tutti gli effetti di una love story ritrovata. Adesso il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha fatto definitiva chiarezza. Recentemente Vittorio Feltri aveva detto su di loro: “Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme. lui è rimasto nella sua casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”. Ma vediamo ora cosa è successo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: decisione definitiva

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non ci sarebbero più dubbi, infatti una scelta finale sarebbe stata fatta in questi giorni e il settimanale Chi lo ha scoperto. Infatti, lui è stato beccato dai paparazzi e si è compreso definitivamente il suo stato d’animo. Inoltre, si è verificato un momento molto importante nella famiglia di Michelle: Aurora Ramazzotti è stata in una clinica di Lugano, insieme alla mamma, al compagno Goffredo e alle sorelle Sole e Celeste, per un controllo prima del parto.

Secondo Chi e come ha riferito anche il sito Today, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sarebbero lasciato nuovamente. Finite tutte le speranze dei fan di rivederli nuovamente insieme, infatti nonostante abbiano provato a ricominciare, le cose non sarebbero andate nella giusta direzione. L’imprenditore è stato fotografato in un bar, mentre si trovava in solitaria con le mani in faccia. Quindi, sicuramente molto rattristato da un qualcosa che purtroppo non si è aggiustato ma rotto forse per sempre.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si erano fidanzati nel 2011, mentre nel 2014 avevano deciso di sposarsi. Le figlie Sole e Celeste sono nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015 dopo 7 anni di nozze si sono detti addio a gennaio scorso. E ora è naufragata la possibilità di un ricongiungimento.