La notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è di un anno fa. I due decisero di renderla pubblica con un comunicato congiunto diffuso dall’agenzia Ansa in cui chiedevano di rispettare la scelta: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.

Sono rimasti single per qualche tempo, poi è esplosa la bomba di gossip della relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Era stato il magazine tedesco Bunte a rivelare lo scorso marzo la notizia della conduttrice che bacia l’ex concorrente del Grande Fratello 14. In pochissimo tempo il mondo del gossip si è infiammato, ma l’entusiasmo si è ben presto affievolito. Perché a fine agosto l’idillio era terminato.

Michelle Hunziker, di nuovo con l’ex Tomaso Trussardi in montagna

“Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”, hanno riferito a Chi fonti vicine alla conduttrice di origini elvetiche. Non ci sarebbe una causa scatenante, dunque. Solo la consapevolezza che quanto li ha tenuti insieme per qualche tempo si è esaurito”. In seguito è stato Tomaso Trussardi a prendere la parola e a spiegare in quali rapporti è adesso con l’ex moglie: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle”.

“Dopo una storia così importante – ha aggiunto Tomaso Trussardi – non si può ricominciare come se niente fosse: so che Michelle lo ha fatto, forse per bisogno di conforto e supporto, in un momento molto difficile del nostro matrimonio. Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere”. Soprattutto queste ultime parole hanno fatto pensare a un possibile ritorno di fiamma tra i due.

E negli ultimi giorni sono stati visti in vacanza insieme sulle piste da sci, per di più vicini e affiatati come non mai. A raccontare questa nuova fase del loro rapporto è stato Gente, che nel suo ultimo numero ha dedicato un servizio in esclusiva sulla coppia. Chi li ha osservati da vicino ammette che i due sono innamorati più che mai. Pare che si siano scambiati baci stando attenti a non farsi beccare dai paparazzi. Gente riporta anche di uno slancio romantico da parte di Tomaso, che ad un certo punto si è sporto verso Michelle per baciarla. Un gesto che però Michelle ha in qualche modo bloccato con un tovagliolo, per non farsi beccare dai curiosi e dai paparazzi.