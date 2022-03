“È il suo nuovo fidanzato”. Michelle Hunziker, è amore con il bellissimo ex del GF: la foto del bacio

“Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker”. Con queste parole, e una foto del bacio piazzato in copertina, il magazine tedesco Bunte lancia lo scoop sul nuovo compagno di Michelle Hunziker. La conduttrice è tornata single dopo dieci anni di matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi e ha ritrovato il sorriso accanto a un volto noto della tv.

Si tratta di un ex concorrente dell’edizione nip del Grande Fratello, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Nella copertina del magazine tedesco si vedono i due (lei con indosso la mascherina) baciarsi sulle labbra e ovviamente la notizia è arrivata in Italia in tempi record.

Michelle Hunziker, chi è il nuovo fidanzato: la foto del bacio

Sulla sua pagina Instagram il settimanale Chi rilancia la bomba gossip: “Michelle Hunziker ha un nuovo amore? A rivelarlo è il settimanale tedesco “Bunte”, che ha sorpreso la conduttrice mentre baciava un altro uomo”, si legge sul post del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che da poco ha chiuso la sesta edizione del Grande Fratello Vip.





Poi svela l’identità di quello che il magazine tedesco ha definito ”il nuovo amore di Michelle Hunziker”. “Si tratta di Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello 14, condotto da Alessia Marcuzzi”, conclude il post di Chi Magazine. Nella casa del GF Giovanni Angiolini aveva conosciuto Mary Falconieri; i due avevano iniziato a frequentarsi anche fuori dalla casa ed erano andati a convivere.

Nel 2017 l’addio. Mary Falconieri si è sposata ed è in attesa del primo figlio, mentre Giovanni Angiolini è scomparso dai radar del gossip ma ha lavorato in televisione in programmi come I Fatti Vostri (dove conduceva la rubrica Dottor G) e Buongiorno Benessere. Nato il 13 gennaio 1981 a Sassari, in Sardegna, Giovanni Angiolini è un medico chirurgo con specializzazione in ortopedia.