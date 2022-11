“La verità su Michelle”. Tomaso Trussardi, fucilata sull’ex moglie. Stop al silenzio, adesso svela tutto

Tomaso Trussardi parla di Michelle Hunziker e di Giovanni Angiolini. È stato il gossip dell’anno e nei giorni scorsi tv e stampa sono tornati prepotentemente a puntare i riflettori sull’ex coppia. Il matrimonio è finito ufficialmente a gennaio con la nota diffusa da entrambi: “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato”.

In realtà di privato non c’è stato nulla, paparazzi e gossippari si sono attivati e nei mesi successivi ne sono uscite di tutti i colori. A cominciare dalla relazione di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini per non parlare del fatto che Dagospia ha rivelato come in realtà tra Michelle e Tomaso fosse già finita da almeno un anno. Nei giorni scorsi, inoltre, si è tornati a parlare di un clamoroso ritorno di fiamma. Ebbene ora Tomaso Trussardi spiega come stanno realmente le cose.

“Leggi anche: “Ve lo devo dire io”. Michelle Hunziker parla: la verità definitiva su Tomaso Trussardi





Tomaso Trussardi su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

In una recente intervista al Corriere della Sera Tomaso Trussardi ha spiegato in che rapporti è con Michelle Hunziker. Ma ha risposto anche alle voci su un suo ipotetico interessamento ad una dama di UeD. E poi non ha risparmiato una frecciata a Giovanni Angiolini. Ecco le sue parole: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle”.

“Dopo una storia così importante – ha aggiunto Tomaso Trussardi – non si può ricominciare come se niente fosse: so che Michelle lo ha fatto, forse per bisogno di conforto e supporto, in un momento molto difficile del nostro matrimonio”. L’imprenditore ha poi parlato di Giovanni Angiolini: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.

Sul suo rapporto con Michelle Tomaso ha detto: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”. Pochi giorni fa la stessa Michelle, tuttavia, aveva detto che in amore tutto è possibile. Dunque il ritorno di fiamma non c’è, ma mai dire mai…

“Racconto tutto”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, stop definitivo al gossip