Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. Negli ultimi tempi la storia d’amore tra la conduttrice e il noto imprenditore ha rappresentato un capitolo di gossip molto chiacchierato. Dopo le ultime voci di un ritorno di fiamma, è stata proprio la mamma di Aurora a rompere il silenzio.

Michelle Hunziker rompe il silenzio sull’armonia di coppia ritrovata con Tomaso Trussardi. Lo avrebbe rinconquistato a piccoli passi e concedendogli il tempo e lo spazio necessario per fare chiarezza. Tomaso Trussardi e Michelle sono tornati insieme dopo un periodo di allontanamento. A rivelarlo sarebbe stato Chi Magazine.

Una parentesi con Giovanni Angiolini nella vita di Michelle Hunziker durata non troppo o quanto basta per comprendere che il cuore sarebbe tornato a battere solo per Tomaso. Alla fine il bergamasco avrebbe deposto le armi per tornare tra le braccia della conduttrice, ma ad alcune condizioni precise. (“Ora decido io”. Di nuovo insieme ma… La decisione di Tomaso Trussardi su Michelle Hunziker).

Stando a quanto rivelato sulle colonne della nota rivista, Tomaso Trussardi avrebbe chiesto a Michelle Hunziker di tornare a vivere la relazione facendo attenzione a maggiore discrezione e rispetto della loto intimità di coppia: “bocche cucite, niente più servizi posati per i giornali”.

Un amore da vivere con responsabilità e soprattutto lontano dal clamore mediatico. Sulla questione non poteva che intervenire Michelle Hunziker che ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio che ha destato non poca curiosità tra i fan. “Io che leggo i giornali in questi giorni”, scrive nel posto a corredo di una serie di facce ed espressioni che mostrano tante sfumature comunicative. Per i fan tutto questo potrebbe giungere come una smentita al legame ritrovato con l’ex marito.

Secondo altri fan, il post di Michelle Hunziker sarebbe una velata risposta alle condizioni fissate da Tomaso. Ma l’occhio cade anche sull’anello nuziale. Nessuna traccia di questo e un mistero, dunque, che vaga alla ricerca di una chiarezza definitiva sulla situazione.

Non sarebbe dato conoscere dove posa esattamente la verità, se la coppia abbia o meno ritrovato l’armonia e l’amore o se un eventuale riavvicinamento tra i due, supportato anche dalle foto di Tomaso nei pressi di casa Hunziker, sia dettato solo dall’intenzione di dare un messaggio di serenità per i figli.