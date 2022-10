Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. La notizia rende felice i fan della coppia. Da quando la coppia aveva annunciato la rottura, tante voci si sono susseguite a riguardo. Fortunatamente però sembra essere tornato il sereno, ma questa volta l’imprenditore sembra aver dettato alcune condizioni precise.

Michelle Hunzker e Tomaso Trussardi tornano insieme ma ad alcune condizioni precise. Con un comunicato ufficiale diffuso diversi mesi fa, la coppia aveva annunciato il capolinea raggiunto. Da quel momento in poi avrebbe persino smesso di parlarsi, fino a quando è emersa anche una liaison con Giovanni Angiolini, motivo di ulteriore allontanamento.

Michelle Hunzker e Tomaso Trussardi tornano insieme, ma ad alcune condizioni

Oggi la situazione sembra essere del tutto cambiato. Solo un mese fa circa, alcune foto avrebbero immortalato Tomaso Trussardi raggiungere a casa Michelle tanto da sollevare il sospetto che i due si fossero finalmente riavvicinati. E dopo settimane di attesa nella speranza di apprendere una conferma, ci ha pensato il settimanale Chi a dare ai fan la lieta notizia. Di nuovo insieme ma ad alcune condizioni precise fissate da Tomaso Trussardi. (“Lo hanno fatto per la figlia”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la decisione ufficiale).

Secondo Chi la relazione sembra aver ripreso il suo ritmo ma a un patto: “bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate: Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa”. Dopo la pubblicazione delle foto della coppia riunita in occasione del compleanno della figlia Sole, la coppia è tornata a vivere la quotidianità di sempre.

Ma in sintesi, dunque, sembra che il noto imprenditore abbia chiesto a Michelle Hunziker di ricominciare con basi più solide e senza troppe intromissioni di mezzo. Discrezione e complicità come ingredienti imprescindibili a un amore che sembra aver ripreso la sua corsa. I diversi “messaggini” di Michelle Hunziker per riconquistare Tomaso avrebbero dunque portato i frutti sperati.

Si ricordi che in un primo momento Tomaso sembrava aver preso una posizione netta nei riguardi di Michelle soprattutto dopo il flirt con Angiolini, così come non avrebbe neppure digerito troppo la presenza di Eros Ramazzotti nello show della moglie in onda la scorsa primavera su Canale 5. Fortunatamente nel tempo Trussardi sembra aver accolto i tentativi per un riavvicinamento effettivo con la conduttrice. La stessa, dal canto suo, sembra aver accolto le richieste dell’imprenditore affinché questa volta tutto possa procedere per il meglio e senza che nessuno ostacoli i loro sentimenti.