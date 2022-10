Totti e Noemi, l’amore è alla luce del sole. L’ex capitano della Roma vive la sua quotidianità con Noemi Bocchi, la 34enne flower designer romana e con lei ha ritrovato la serenità dopo la separazione da Ilary Blasi, la conduttrice con la quale è stato sposato per 17 anni. I due non hanno timore a farsi vedere insieme in pubblico: dopo le prime paparazzate sotto casa di Noemi Bocchi, adesso i fotografi non fanno grande fatica a trovarli insieme.

Qualche Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno visto insieme una partita di calcio: la tv francese Canal+ li ha inquadrati allo stadio Louis II del Principato di Monaco mentre assistevano al match tra Monaco e Clermont: la tv transalpina li inquadra e posta il frame sui social che in poco tempo diventa virale: l’immagine – come è facile immaginare – ha fatto il giro del web. Non è una novità che Francesco Totti e Noemi Bocchi condividano la passione per il calcio. Infatti erano entrambi presenti allo stadio Olimpico di Roma lo scorso febbraio in occasione di Roma – Genoa e quella fu la prima volta in cui apparvero vicini seppur a qualche fila di distanza l’uno dall’altra.

Totti e Noemi, primo bacio in pubblico

Anche gli amici della coppia hanno deciso di rivelare qualcosa in più sul loro al settimanale Di Più Tv che la loro relazione è davvero forte e profonda: “Con Noemi al suo fianco Francesco si sente sereno, a casa, al centro di una nuova famiglia. Francesco fa sul serio e ormai gli capita sempre più spesso di portare con sé i figli quando sta con Noemi. Fanno tanti progetti insieme”. Pare che Noemi Bocchi abbia già conosciuto Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli di Francesco Totti e sembra che l’ex capitano della Roma abbia stretto un buon legame con i bambini della 34enne. “Insieme condividono gioie e dolori”, hanno concluso gli amici della coppia.

Ora è stato il settimanale Gente a immortalare il primo bacio in pubblico tra Francesco Totti e Noemi. Nello stesso locale, dove un mese fa si è tenuto il party di compleanno dell’ex calciatore e nello stesso posto in cui lui aveva chiesto la mano a Ilary Blasi, sono andate in scena le tenere effusioni con Noemi Bocchi. La coppia era a tavola con un gruppo di amici e i fotografi li hanno sorpresi tra baci affettuosi, chiacchiere e sguardi complici. Il tutto alla luce del sole e davanti ai commensali.

Tanta è la voglia di Francesco Totti e Noemi Bocchi di uscire allo scoperto e vivere liberamente la loro storia d’amore. Francesco Totti e Noemi Bocchi erano seduti nella veranda del locale di Santa Severa, tanto caro all’ex calciatore, quando sono scattati teneri baci. Nel ristorante che si affaccia sul mare la coppia si è mostrata davanti a tutti. Lei si è avvicinata con gli occhi socchiusi a lui e si sono scambiati affettuosità tra una portata e l’altra.