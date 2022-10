Ormai Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono la loro storia alla luce del sole. Dopo la separazione da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma sta trovando la sua serenità accanto alla 34enne conosciuta giocando a padel. Di recente i due sono stati pizzicati al ristorante dai paparazzi di Chi e in tantissimi hanno notato quel curioso particolare su entrambi. Se infatti ci si fa caso, la coppia porta lo stesso anello al dito. Ma cosa sappiamo a riguardo? Sembra che la coppia è sia stata beccata in quel posto, a cena insieme ai figli: c’è Isabel e i due figli di Noemi. Tutti insieme sono al ristorante “Assunta Madre” a Roma, naturalmente.

E nessuno non può non notare quei vistosi anelli al dito di entrambi. Per molti, questo gesto starebbe a significare “una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore”, quelli “ufficiali”. Insomma, qualora ci fosse bisogno, questa è la conferma che la relazione di Totti e Noemi è sicuramente già molto più avanti di quanto si poteva immaginare e va a gonfie vele. Nelle foto dei paparazzi di Chi c’è Totti super tranquillo, sereno e con il sorriso stampato in volto proprio mentre guarda la sua Noemi.

Totti e Noemi insieme: prima uscita “ufficiale” della coppia

Nelle ultime ore è stata registrata la prima uscita “ufficiale” di Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due sono stati immortalati dalle telecamere della tv francese Canal+, mentre erano nella tribuna dello stadio Loius II di Monte Carlo e assistevano alla partita della Ligue 1 tra Monaco e Clermont. La televisione transalpina li inquadra e posta il frame sui social che in poco tempo diventa virale: l’immagine – come è facile immaginare – ha fatto il giro del web.

Non è una novità che Francesco Totti e Noemi Bocchi condividano la passione per il calcio. Infatti erano entrambi presenti allo stadio Olimpico di Roma lo scorso febbraio in occasione di Roma – Genoa e quella fu la prima volta in cui apparvero vicini seppur a qualche fila di distanza l’uno dall’altra. Allora nessuno sapeva della loro relazione anche se i gossip già cominciavano a girare vorticosamente nell’aria. Con il seno di poi, quello è stato solo un indizio di quanto sarebbe capitato qualche mese più tardi.

Insomma la prima uscita “ufficiale” di Francesco Totti e Noemi Bocchi non poteva che avvenire in uno stadio, laddove tutto più o meno era iniziato. E questa volta senza il consueto accompagnamento di amici e conoscenti vari: “E seduti l’uno accanto all’altra. In maglia nera girocollo quasi gemella (come gli anelli di oro bianco e diamanti che portano entrambi all’anulare), con espressione seria (forse il match non era un granché). Non più strategicamente separati”, come scrive il Corriere della sera.