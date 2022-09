Francesco Totti quest’anno non ha festeggiato il compleanno con Ilary Blasi, ma con i figli, pochi intimi e Noemi Bocchi con cui è scattata anche il bacio, scrive Il Messaggero. Cristian e Chanel, che sono i più grandi, avevano già celebrato i 46 anni del papà su Instagram. Il primogenito ha postato una foto col padre e ha scritto: “Auguri vita, ti amo da morire”.

“Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”, la Storia della secondogenita avuta da Ilary. Che ovviamente non si è fatta sentire: silenzio social da parte della ormai ex moglie che secondo le ultime si sta muovendo per vie legali anche contro gli amici di Francesco Totti dopo l’uscita di una serie di notizie sul loro matrimonio.

Francesco Totti “bacio con Noemi Bocchi davanti ai figli”

Tornando ai festeggiamenti del compleanno e al bacio, Francesco Totti ha organizzato una cena un locale poco fuori Roma insieme a un gruppo ristretto di amici per spegnere 46 candeline, si legge su Il Messaggero. Ma senza fotografi né curiosi a immortalare la cena a base di pesce a cui, come detto, hanno partecipato anche i figli.

Cristian, Chanel, gli amici Ezio e Giancarlo (Pantano) e anche l’inseparabile Vito Scala, adesso dirigente della Roma, si legge sul quotidiano romano. E, ovviamente, la nuova fiamma Noemi Bocchi con cui allo scoccare della mezzanotte e dunque dopo aver spento le candeline è scattato un bacio.

Un bacio davanti a tutti gli invitati, quindi anche ai figli, a sancire la sua nuova vita sentimentale. Stando a quanto racconta ancora Il Messaggero, Francesco Totti non è arrivato con il suo suv Lamborghini ma con un’altra auto, quasi in incognito, per non far accorgere nessuno della sua presenza. Come detto zero foto del primo compleanno da separato. Ora tutti aspettano che esca allo scoperto con Noemi Bocchi.