Continuano ad emergere i dettagli e le indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il gossip dell’estate riempie le pagine del gossip: non si placa il clamore su una notizia che ha sconvolto i fan della coppia. Negli ultimi giorni a parlare è stato Alex Nuccetelli, pr romano, grande amico dell’ex capitano della Roma che conosce bene i due dal momento che è stato proprio lui a farli incontrare per la prima volta.

In un’intervista rilasciata nel programma radiofonico Turchesando, Alex Nuccetelli ha parlato della relazione tra Ilary e Noemi svelando anche dei dettagli intimi su Totti e Ilary. “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”.





Totti e Ilary, lo scoop di Paola Ferrari a La Vita in diretta

A questo punto è intervenuta Ilary Blasi che medita vendetta nei confronti di Alex Nuccetelli. La conduttrice ha fatto sapere attraverso il suo avvocato l’intenzione di passare a vie legali contro Alex Nuccetelli, che ritiene colpevole di diffondere “notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio” nei suo confronti. Da quando lei e Francesco Totti hanno deciso di annunciare la separazione, il pr romano in varie occasioni ha preso la parola (in virtù di una profonda amicizia che lo lega all’ex calciatore) raccontando sui media particolari privati sulla coppia scoppiata.

Ora a parlare è Paola Ferrari, nota giornalista sportiva della Rai. Ospite de La Vita in diretta su Rai1 nella puntata di martedì 27 settembre, ha raccontato senza troppi filtri, a Rosanna Cancellieri e Anna Pettinelli un dettaglio fino ad oggi rimasto inedito. Tanto inedito da lasciare stupito anche il padrone di casa Alberto Matano. “Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce quando lui lascia il calcio”, dice la giornalista, attirando l’attenzione di tutti. Paola Ferrari ha cominciato a spiegare il momento in cui Totti è entrato in crisi.

“Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi è stata lei ha voluto restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio quello spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Lì c’è stato l’inizio della rottura”. Anna Pettinelli si è mostrata infastidita da questo gossip “spicciolo” e ha precisato: “Queste sono ipotesi”. Immediata la reazione della giornalista: «No, sono ipotesi ci sono dei dati certificati”. Anna Pettinelli ha ribadito di non voler ascoltare pettegolezzi simili, mentre la Ferrari, avvelenata: “E perché sei qui a parlarne, allora?”.