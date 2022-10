Noemi Bocchi e quell’anello al dito di Francesco Totti. I due sono stati pizzicati al ristorante dai paparazzi di Chi e in tantissimi hanno notato quel curioso particolare su entrambi. Se infatti ci si fa caso, entrambi portano lo stesso anello al dito. Ma cosa sappiamo a riguardo? Sembra che la coppia èsia stata beccata in quel posto, a cena insieme ai figli: c’è Isabel e i due figli di Noemi. Tutti insieme sono al ristorante “Assunta Madre” a Roma, naturalmente.

E nessuno non può non notare quei vistosi anelli al dito di entrambi. Per molti, questo gesto starebbe a significare “una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore”, quelli “ufficiali”. Insomma, qualora ci fosse bisogno, questa è la conferma che la relazione di Totti e Noemi è sicuramente già molto più avanti di quanto si poteva immaginare e va a gonfie vele. Nelle foto dei paparazzi di Chi c’è Totti super tranquillo, sereno e con il sorriso stampato in volto proprio mentre guarda la sua Noemi.

Noemi Bocchi e quell'anello al dito di Francesco Totti

Anche la donna appare spensierata e felice, dopo aver vissuto questa storia d’amore in gran segreto. “Un’immagine potente che arriva dopo mesi vissuti di nascosto”, scrivono su Chi. “E Ilary non farà certo i salti di gioia, eufemismo, nel vedere la sua piccola già in famiglia con la nuova donna di papà”.

Come qualcuno ricorderà, nei giorni scorsi, Noemi Bocchi ha organizzato la festa a sorpresa per celebrare il compleanno di Totti, coinvolgendo anche i figli di quest’ultimo. Il curioso fatto sta nella location: si tratta dello stesso ristorante in cui il Pupone aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo. Insomma, come molti sospettano, sembra che Totti con la Bocchi abbia ritrovato i suoi amici “che erano stati un po’ confinati da Ilary”, si legge.

Gli scatti di Chi poi, confermano la presenza degli amici dell’ex calciatore durante questa serata (una cosa che con Ilary capitava di rado). Nel frattempo non si fa che parlare della loro separazione. Secondo quanto ha riportato Il Messaggero, pare che Francesco si sia portato via e nascosto diverse scarpe firmate di Ilary, oltre le borse. Ma sarà tutto vero?

