Francesco Totti e Ilary Blasi, la scoperta choc sui figli. La rottura della storica coppia continua a riempire le pagine del gossip italiano. Dopo lunghi anni trascorsi insieme, pare che i due siano arrivati realmente ai ferri corti dopo la separazione annunciata lo scorso luglio. Nel pensiero di entrambi, resta vigile la volontà di tutelare i loro tre figli, ma la tensione è alta e la situazione tende a complicarsi.

La scoperta sui figli di Francesco Totti e Ilary Blasi. Nonostante i fan sperino ancora un riavvicinamento improvviso, i due non sembrano assolutamente volerne sapere. Sono trascorsi diversi mesi da quando la coppia ha annunciato la separazione attraverso due comunicati e da quel momento ad oggi la questione si rende sempre più complicata e ricca di dettagli choc.

La scoperta sui figli di Totti e Ilary Blasi: la rivelazioni degli amici

Rapporto gelido tra Francesco Totti e Ilary Blasi, confermato anche da alcuni amici al settimanale Di Più. Pare infatti che i due non vogliano neanche più rivolgersi la parola: “Si scrivono su WhatsApp”, si spiffera. Insomma, anche quando in ballo ci sarebbero questioni legate ai loro tre figli, Totti e Ilary sembrano davvero non voler scendere a compromessi, continuando a mantenere distanze anche verbali oltre che fisiche. (“Tutta colpa di Francesco”. Totti e Ilary Blasi, l’ultima indiscrezione è clamorosa).

Si diceva, però che la coppia sia davvero giunta ai ferri corti e questo nonostante condivida ancora lo stesso tetto della splendida e immensa villa all’Eur. Un altro dettaglio venuto allo scoperto riguarderebbe anche l’account Instagram dell’ex capitano giallorosso, che pare abbia deciso di fare ‘pulizia’.



Tolte dalla liste dei follower anche le sorelle di Ilary Blasi, Silvia e Melory, ma non solo, anche i rispettivi mariti Ivan e Tiziano. Come forse molti di voi sapranno, fino a qualche tempo fa spettava proprio a Silvia la gestione della comunicazione dello sportivo, mentre Ivan collaborava nella gestione della società di Totti.

Per comprendere come evolverà ulteriormente la situazione, si apprende da Il Corriere della Sera che il prossimo venerdì 14 ottobre la prima udienza davanti al giudice civile permetterà di definire la questione legata alle borse scomparse di Ilary Blasi. Al contempo resta in sospeso anche il capitolo dei preziosi Rolex, rimossi dalla cassetta di sicurezza.

Ma nessuna accusa di furto potrebbe gravare sulle spalle della conduttrice, posto che tutto sembra essere accaduto entro la sfera familiare, dunque nel privato tra congiunti. Ai fan non resta che attendere maggiori dettagli, ma al contempo si spera che per amore dei figli l’ex coppia torni ad avere rapporti più sereni.