La vera madre di Luna Marì. Questa l’assurda teoria di Tatiana Sova, 29enne ucraina che su TikTok ha dichiarato di essere la vera madre della figlia di Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel filmato pubblicato sui TikTok e rilanciato anche su Twitter, la donna dice di essere stata vittima di un furto di organi.

Senza alcuna remora, Tatiana Sova fa nomi e cognomi dei due medici che, approfittando un intervento di rimozione di certe protesi, le avrebbero sottratto dei gameti che avrebbero poi usato per la procreazione assistita. Tatiana nel video dice: “Belen Rodriguez, Luna Marie potrebbe non essere tua figlia, ma la mia”.

La vera madre di Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez: parla Tatiana Sova

Secondo il racconto della donna, che si dichiara la vera madre di Luna Marì, l’operazione alla quale fa riferimento si è svolta nel 2020 e in seguito Tatiana ha denunciato i medici (di cui fa nomi e cognomi) alla procura di Verona, dove secondo la donna si sarebbe verificato il furto dei gameti e degli ovociti. Dopo l’intervento Tatiana sarebbe entrata in menopausa e nove mesi esatti da quel ‘furto’ Belen Rodriguez avrebbe dato alla luce sua figlia.

Nel filmato pubblicato su TikTok Tatiana spiega che Luna Marì sarebbe nata dopo la fecondazione assistita effettuata da Belen Rodriguez con i suoi gameti e ovociti. Secondo la 29enne ci sarebbero altri fattori che confermerebbero la sua storia: Luna Marì assomiglierebbe a lei e non a Belen Rodriguez. Nel video Tatiana non mostra nessuna prova certa ma solo una sua foto da bambina accanto a quella della figlia di Belen e Antonino. Poi parla del colore della pelle a ancora degli ”occhi color ghiaccio come i miei”.

Lei è Sova Tatiana in questo video dichiara di essere la madre biologica di luna marì “figlia” di belen Rodriguez in quanto sostiene di essere stata derubata dei suoi oviciti utili a procreare. Devo dire che la foto a sinistra assomiglia molto a luna marì. Niente é impossibile pic.twitter.com/ee6lVTHiJX — Adeline non è il mio nome⚠️☢️⛔️ (@imabitchys) April 3, 2022

pic.twitter.com/x5vrvctjtL — Adeline non è il mio nome⚠️☢️⛔️ (@imabitchys) April 3, 2022

“Sono una madre che è stata privata dei suoi figli e sto cercando di trovarli per poterli crescere tutti assieme” le parole di Tatiana nel video pubblicato su TikTok e Twitter, in cui spiega di essere la vera madre di Luna Marì. La donna sospetta che i suoi ovociti e gameti sani possano essere stati usati da altre persone e che quindi potrebbe avere altri figli. Le pesanti accuse della donna non finiscono. Tatiana ha spiegato di aver presentato una denuncia alle procure di Verona e Ferrara ma che sarebbero state archiviate per proteggere quello che, sempre secondo la donna, sarebbe un prolifico traffico di organi.