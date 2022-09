Antonino Spinalbese tira di nuovo in ballo Belen Rodriguez. L’ex compagno della showgirl e conduttrice argentina torna a parlare sulla rottura della relazione e decide di farlo durante la notte. La sua interlocutrice è ancora una volta Ginevra Lamborghini, con cui il gieffino sembra avere un buon feeling nel dialogo. Le sue parole fanno ancora una volta il punto della situazione.

Antonino Spinalbese parla di Belen al GF Vip 7. La notte porta consiglio e nel caso del gieffino si rivela anche il momento più opportuno per concedersi a qualche riflessione e racconto di vita con una persona fidata, Ginevra Lamborghini.

Antonino Spinalbese parla di Belen al GF Vip 7: lo sfogo con Ginevra Lamborghini

Con Antonino Spinalbese in casa, impossibile non tirare in ballo anche il nome di Belen Rodriguez. E infatti il gieffino torna sull’argomento e racconta alla compagna d’avvertura nel reality: ” Che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà”, rivela Antonino a Ginevra. (GF Vip 7, la rivelazione di Antonino Spinalbese fa tremare Belen).

E ancora: “A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Se avete notato io non la nomino mai per nome”, spiega con tono sereno il papà della piccola Luna Marì.

“Non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto”, poi il gieffino chiarisce: “Lei è la madre di mia figlia. Però grazie a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore. Anche lei è stata brava e ha fatto il primo passo per riappacificare. Adesso io credo di non poter gestire un altro amore anche se sono giovane“. Antonino conclude con un consiglio: “E lo stesso tu con Elettra, fai come me. Tienila per te come cosa. Sei fragile e devi stare attenta. Brava, non farla strumentalizzare e non far fare chiacchiericcio”.