“I medici l’hanno visitata”. Cristina Quaranta, come sta dopo l’improvviso malore al GF Vip 7

Malore nella Casa del GF Vip: Cristina Quaranta è svenuta all’improvviso. La concorrente ha fatto preoccupare i suoi compagni d’avventura che si sono subito avvicinati a lei e hanno cercato di rianimarla, oltra a chiamare a gran voce il Grande Fratello affinché facesse arrivare i soccorsi. Tutto è successo durante una tranquilla chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi. All’improvviso nella casa si sono sentite delle urla. “Aiuto, aiuto, è svenuta”, a quel punto tutte si sono precipitate in un’altra stanza dove le telecamere hanno inquadrato Cristina Quaranta senza sensi, svenuta. L’ex volto di Non è la Rai stesa al suolo, poi la censura audio e video della regia.

La regia stava indugiando su una tranquilla chiacchierata tra tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi quando, da lontano, si sono improvvisamente sentite le urla di altre coinquiline. Nell’inquadratura delle telecamere installate presso la zona bagno, si nota l’ex ragazza di Non è la Rai riversa a terra, priva di sensi. Carolina Marconi e le coinquiline che erano nei paraggi in quel momento sono accorse ad aiutarla: “Per favore tiratela su, fatele aria” le indicazioni fornite da una delle concorrenti mentre gli altri cercavano di aiutarla.

Cristina Quaranta come sta, parla il GF Vip: “È di nuovo in Casa”

In Casa si sono vissuti attimi di panico, la regia ha prontamente staccato cambiando inquadratura. che i concorrenti sono monitorati 24 ore su 24, dunque, sicuramente Cristina Quaranta è stata soccorsa prontamente e starà già ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Nel frattempo sui social si è diffusa una voce secondo la quale Cristina Quaranta si lamentava con gli altri coinquilini per un dolore allo stomaco. In tanti hanno ipotizzato ad una cattiva digestione.

Su Twitter il GF Vip ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di Cristina Quaranta: un breve cinguettio per tranquillizzare tutti e rassicurare sulle sue condizioni: “Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di “Grande Fratello Vip”. Insomma, pare che non sia successo nulla di grave all’ex velina di Striscia la notizia.

Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di “Grande Fratello Vip”. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 27, 2022

Cristina Quaranta si è fatta conoscere per la sua partecipazione nel 1992 a Non è la Rai. La vera svolta, però, è arrivata con il tg satirico di Antonio Ricci, dove ha vestito i panni della velina bionda in coppia con Alessia Merz (1995/1996) e con Miriana Trevisan (1996/1997). Durante la sua carriera ha lavorato con Luca Barbareschi, Massimo Lopez e Laura Freddi ne I Guastafeste. Nel 1996 ha lavorato nel programma sportivo Guida al Campionato, dove è rimasta per cinque stagioni.