GF Vip 7, è passata solo una settimana ma la temperatura nella Casa è già bollente: ad alzarla ulteriormente è Antonino Spinalbese che è tornato a parlare di Belen Rodriguez. Parole che non piaceranno alla showgirl argentina che, pare, si addirittura arrivata a diffidare l’ex compagno e padre di Luna Marì dal fare rivelazioni all’interno del programma. La storia con Belen non è finita affatto bene. Se non per il bellissimo punto debole: la figlia Luna Marì.“Luna Marì è la mia vita, la donna che amerò per sempre”, ha confessa to al settimanale di Signorini dopo aver accettato l’invito ad entrare nella casa. “Sarà lei che mi mancherà, è il mio punto debole”.



Antonino entra a far parte del reality come una vera e propria scommessa. È pronto a raccontarsi, al di là delle vicende sentimentali che lo hanno reso noto alle cronache, forse anche ad innamorarsi. Forse, perché spiega: “Non sento la necessità di farmi conoscere, nella mia vita ci sono poche persone: se piaccio a loro, piaccio a chi mi interessa”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez: “Ho rotto io”



E non sembra essere interessato dalle possibili conseguenze e sta continuando la sua strada con l’obiettivo dichiarato di vincere il gioco. Di sicuro c’è sa come attirare l’attenzione su di sé. Nella notte di ieri si è lasciato andare a nuove confessioni con Luca Salatino e Cristina Quaranta. “Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo. Però sono io che ci soffro, non mia figlia”.



E ancora: “Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio. È quello che manca a me di mio padre”.Poi la bomba su Belen Rodriguez: “Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te”. Io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione”.



Contrariamente a quanto sempre ipotizzato la decisione di troncare non sarebbe state presa da Belen ma da Antonino. Difficile che nelle prossime ore la showgirl decida di replicare ma è escluso che possa rimanere a lungo in silenzio davanti a continui attacchi.

