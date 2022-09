“Lo sta facendo davvero?”. Antonino Spinalbese al GF Vip: cosa combina sotto la telecamera

Antonino Spinalbese al GF Vip 7. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, settima edizione, come un 27enne felicemente single con un solo grande amore, quello per la figlia Luna Marì. Il giovane si è descritto senza nominare neanche una volta l’ex fidanzata, dalla quale si è separato da circa un anno.

“Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale – ha raccontato – Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia. Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa”, ha rivelato nel video di presentazione.

Antonino Spinalbese, al GF Vip 7 mangia il basilico

Antonino Spinalbese è diventato famoso proprio grazie alla relazione con la showgirl argentina, ma oggi si dice felice di essere single: “Al momento sto benissimo da solo, se dovesse arrivare qualcuno spero che arrivi senza limitarmi in nulla”. Antonino ha detto di aver fatto il possibile per salvare la relazione, soprattutto per il bene della figlia Luna Marì.

“Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo”, ha raccontato nella casa del GF Vip 7.Da qui la decisione di chiudere definitivamente con Belen Rodriguez, oggi di nuovo felice a Stefano De Martino. Nella casa del GF Vip 7, Antonino Spinalbese è stato inquadrato mentre faceva qualcosa di molto strano e ovviamente il video è diventato virale.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è fatto ‘beccare’, mentre mangiava della foglie di basilico direttamente dalla pianta. Tra i vari commenti ironici, qualcuno ha fatto notare che dopo la scorpacciata di basilico, Antonino Spinalbese si sarebbe addormentato di botto. Per alcuni questo sonno sarebbe stato causato dalla pianta, anche su siti specializzati la sonnolenza non è tra gli effetti collaterali. Forse era solo stanchezza, chissà.