Antonino Spinalbese è entrato al GF Vip 7 con l’intenzione di arrivare fino in fondo. “Se mi applico vinco il Gf Vip e non mi dovessi applicare lo vinco lo stesso”. Una presentazione che non è piaciuta a molti a cominciare da Orietta Berti che lo ha definito presuntuoso. Intanto domani, nel corso del nuovo appuntamento, Alfonso Signorini presenterà la nuova infornata di concorrenti. Otto nuovi concorrenti – tra questi Giovanni Ciacci e Wilma Goich – sono pronti a varcare la Porta Rossa per unirsi al gruppo di “vipponi” che ha fatto il suo ingresso nella Casa lunedì nel corso della diretta su Canale 5.



Nel dettaglio entreranno: Carolina Marconi, ex gieffina e attuale fidanzata di Alessandro Tulli. Marco Bellavia, attore e personaggio pubblico. L’influencer Sofia Giaele De Donà, Daniele Del Moro, ex tronista e gieffino, Gegia, attrice e comica, Edoardo Donnamaria e l’attesissimo Giovanni Ciacci. Stando alle anticipazioni e ai rumors che circolano sulla seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, la diretta di giovedì 22 settembre regalerà non poche sorprese.

GF Vip7, Antonino Spinalbese: “Il mio punto debole è Luna Marì”







Tornando ad Antonino Spinalbese, a provocarlo è stato Alfonso Signorini dopo che durante la presentazione non aveva fatto menzione a Belen Rodriguez. “Senti Antonino ho visto che non hai citato Belen, la cito io”, ha dichiarato il padrone di casa che poi ha salutato la showgirl. Proprio in quel momento è arrivata, bruciante, la risposta di Antonino: “Salutiamo mia figlia più che altro”.



. Lasciandosi poi andare ad un commento sulla ex compagna: “Io non c’entravo niente con lei e il suo mondo, e lei non c’entrava niente con me”. E le reazioni non si sono fatte attendere. In rete come in studio. La storia con Belen non è finita affatto bene. Se non per il bellissimo punto debole: la figlia Luna Marì.“Luna Marì è la mia vita, la donna che amerò per sempre”, ha confessa to al settimanale di Signorini dopo aver accettato l’invito ad entrare nella casa. “Sarà lei che mi mancherà, è il mio punto debole”.



Antonino entra a far parte del reality come una vera e propria scommessa. È pronto a raccontarsi, al di là delle vicende sentimentali che lo hanno reso noto alle cronache, forse anche ad innamorarsi. Forse, perché spiega: “Non sento la necessità di farmi conoscere, nella mia vita ci sono poche persone: se piaccio a loro, piaccio a chi mi interessa”.

