GF Vip 7, la nostalgia non si trattiene. Da quando il concorrente ha varcato la porta rossa del GF Vip 7 non ha fatto altro che sottolineare quanto potesse essere difficile affrontare la distanza dalla fidanzata. E alla luce degli ultimi fatti avvenuti in casa, la situazione diventa ancora più insostenibile.

Luca Salatino vuole lasciare il GF Vip. Il gieffino nelle ultime ore ha manifestato la decisione di lasciare il programma. La lontananza dalla fidanzata Soraia e dai suoi familiari diventa sempre più insopportabile e, diciamolo, l’aria decisamente tesa tra gli inquilini di certo non aiuta.

Luca Salatino vuole lasciare il GF Vip 7: le parole del gieffino dopo la furiosa lite

Come molti fan del programma hanno avuto modo di vedere, di recente è scoppiata una lite nella Casa del GF Vip durante la quale Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi hanno accusato Luca Salatino di avere mancato di rispetto alla fidanzata Soraia. I sospetti sono caduti sul presunto interesse manifestato nei confronti di Nikita. Ma Carolina Marconi ha commentato con parole pungenti: “Anche Cristina si è buttata a gambe aperte su Amaurys che è sposato”. (GF Vip, bomba su Luca Salatino: la ragazza trans da fuori racconta tutto).

Alla luce della accuse sollevate dalle compagne di gioco, Luca Salatino è intervenuto: “Che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare”, muovendo a sua volta la riflessione di Cristina Quaranta: “Se io fossi stata Nikita, da donna, non mi sarei permessa nemmeno di toccarti per non mancare di rispetto alla persona che sta a casa e che guarda. Per te non c’è malizia, ma vuoi scommettere che la tua fidanzata a casa dirà ‘Brava la Quaranta che è solidale con le donne’?”.

“È la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o no?”. Poco dopo il crollo in lacrime di Luca Salatino: “Se mi chiedessero di farmi uccidere per lei, lo farei in questo momento. Mi farei saltare in aria per lei”.

Ma la decisione dell’ex UeD sembra essere definitiva:“Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere”.

Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato”. Dal canto suo Nkita sta facendo di tutto per convincere il gieffino a restare dentro la casa del GF Vip 7. Ma solo con il trascorrere delle ore si potrà capire se Luca Salatino confermerà o meno la sua decisione di abbandonare la casa e raggiungere la sua amata.