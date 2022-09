Blasi e Totti, continua la guerra. Ancora problemi per l’ex coppia d’oro di Roma, lasciati ufficialmente i primi di luglio 2022 con due comunicati stampa diffusi dall’agenzia Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le parole dell’ex capitano della Roma, finito al centro del gossip per la sua storia – ufficializzata pochi giorni fa – con la trentaquattrenne Noemi Bocchi.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva fatto sapere all’Ansa la conduttrice.

Blasi e Totti, continua la guerra: nessun accordo, si va in tribunale

L’estate di silenzio, poi l’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, in cui l’ex capitano ha raccontato di quando Ilary Blasi, ovvero l’ormai ex moglie, sarebbe andata con suo padre “a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi”. Non solo, l’ex bandiera della Roma, accusato dall’opinione pubblica di aver tradito Ilary Blsi con Noemi Bocchi, si è tolto più di un sassolino dalle scarpe.

Francesco Totti ha accusando l’ex moglie Ilary Blasi di averlo innanzitutto tradito per prima, di aver trovato dei messaggi compromettenti sul suo cellulare e per questo si sarebbe cominciato ad allontanare da lei. E che solo dopo è iniziata la storia con la chiacchieratissima Noemi Bocchi. In questi giorni hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Alex Nuccetelli. L’amico di Francesco Totti ha parlato della vita intima della coppia mandando in tutte le furie Ilary Blasi.

A seguito di queste dichiarazioni e dell’intervista di Francesco Totti, il Messaggero spiega che tra Totti e Blasi non è stato raggiunto nessun accordo e quindi si andrà in tribunale. A decidere sulla sorte dell’ex coppia sarà il Tribunale civile di Roma che dovranno decidere sull’affidamento dei tre figli e sull’assegno che Totti dovrà versare ogni mese a Ilary per il mantenimento.