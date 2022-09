Francesco Totti, dopo tantissimo tempo il primo compleanno da single. Il 27 settembre il Capitano della Roma spegne 46 anni candeline e non c’è ombra di dubbio che questo giorno lo vivrà in modo ben diverso dagli ultimi 20 e più festeggiati in famiglia.

Sono stati e sono mesi turbolenti per Francesco Totti, che a inizio estate ha ufficializzato il divorzio da Ilary Blasi. A partire da quel comunicato (che doveva essere congiunto ma che poi è arrivato separato, dice il gossip) la cronaca rosa e i paparazzi non si sono mai fermati.

Francesco Totti compleanno, gli auguri dei figli

Dopo un’estate in cui Ilary Blasi ha regalato ai fan una quantità infinta di aggiornamenti dalle sue vacanze mentre il profilo social di Francesco Totti è rimasto sempre silenzioso, sono arrivate le interviste bomba (quella di lui al Corriere della Sera) e le rivelazioni di Alex Nuccetelli e Roberto D’Agostino, direttore del sito Dagospia.

Su un punto, però, Ilary Blasi e Francesco Totti, che oggi festeggia il compleanno, sono sempre stati d’accordo: proteggere i loro tre figli dal chiacchiericcio che la loro separazione ha provocato. E a proposito di figli, in occasione del giorno speciale del loro papà sono arrivati puntuali i loro auguri a mezzo Instagram.

Auguri che confermano, se mai ce ne fosse bisogno, che per Cristian e Chanel nulla è cambiato nonostante il divorzio dei loro genitori. Entrambi hanno pubblicato delle storie su Instagram poi ricondivise da Francesco Totti: una foto con il papà e frasi d’amore. “Auguri vita, ti amo da morire” ha scritto Cristian. “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”, le parole di Chanel che ha anche messo la canzone “Come nelle favole” di Vasco Rossi.