Ilary Blasi, aria di vendetta nei confronti di Alex Nuccetelli, l’amico di Francesco Totti che per primo aveva fatto rivelazioni sulla rottura e sulla crisi della coppia. Era infatti lo scorso luglio quando il pr e body builder romano aveva spiegato come alla base della separazione ci fosse stato il comportamento di Ilary ed il fatto che Totti si fosse sentito solo. Già agli inizi poi il padre di Asia Nuccetelli era intervenuto su Noemi Bocchi: “Conosco Noemi, è una ragazza fantastica – aveva detto a Estate in diretta – La conosco da parecchio anche lei. Le cose vere che so io, che poi il cartaceo travisa sempre, perché poi il cartaceo ti fa anche dei trabocchetti”.



Parole che evidentemente Ilary Blasi non ha preso bene visto che Alex racconta di essersi visto recapitare le lettere degli avvocati della showgirl. Lo ha reso noto il pr attraverso due Stories e un post Instagram “Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita. E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi”.

Ilary Blasi si ‘vendica’ di Alex Nuccetelli dopo le rivelazioni su Totti: arriva la diffida



“E le ricordo – ha aggiunto Nuccetelli – che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa si che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset”. Secondo Alex nello stop alle reti del biscione, ci sarebbe lo zampino della conduttrice che gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote.



“Forse mi confonde con il marito – ha tuonato sempre il pr capitolino -. Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!”. Alex non si è fermato qui. Ha rincarato la dose attraverso un post Instagram.



“Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi: “Ao, Ilary ti ha intestato un attico a Fontana di trevi!” Invece mi diffida: “La riconoscenza quando l’animo è povero si trasforma in odio”. ha scritto con sarcasmo Nuccetelli, ora si attendono sviluppi. E non saranno piacevoli.

