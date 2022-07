Il gossip che non si ferma, le imminenti (ma presunte) dichiarazioni dei diretti interessati e ora il video con Noemi Bocchi: Ilary Blasi sarebbe stata sempre arrabbiata e Francesco Totti si sarebbe sentito solo. Questa la spiegazione della crisi di Alex Nuccetelli, amico di vecchia data dell’ex Capitano della Roma che ora è tornato a parlare dell’addio più chiacchierato d’Italia.

Non è la prima volta. Già agli inizi il padre di Asia Nuccetelli era intervenuto su Noemi Bocchi: “Conosco Noemi, è una ragazza fantastica – aveva detto a Estate in diretta – La conosco da parecchio anche lei. Le cose vere che so io, che poi il cartaceo travisa sempre, perché poi il cartaceo ti fa anche dei trabocchetti”.





“Ilary Blasi era sempre arrabbiata”: parla Alex Nuccetelli

“‘Mi ha raggiunto a una serata mia, perché io faccio pubbliche relazioni da sempre. E’ venuta a una serata mia: ‘Sai chi c’era al torneo di padel? C’era quel tuo amico! Ah, simpatico. Punto. Assolutamente non mi ha dato proprio motivo di pensare oltre. Lei è assidua delle mie serate, Francesco per quelle poche uscite che fa annualmente le fa, fortunatamente, ringrazio al cielo, le fa tutte con me”, aveva aggiunto.

Ora, uscito un video di una serata a cui hanno partecipato gli ex coniugi Totti e Noemi Bocchi, Alex Nuccetelli è tornato a parlare: “Io non so proprio come si sono ridotti così – ha detto al Corriere della Sera – Forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo. E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”.

Dunque Ilary Blasi sempre arrabbiata e Totti che si sentiva solo a suo dire. Poi sulla famosa cena di ottobre scorso, dove i tre erano a pochi tavoli di distanza: “C’erano ottocento persone, era una cena-spettacolo, avevo invitato Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti“. […] Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh”.

