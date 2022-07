“C’era anche lei”. Totti, Ilary e Noemi insieme, si è scoperto ora. Con tanto di foto

Ilary e Totti, spunta la cena con Noemi Bocchi. Non accennano a diminuire le ipotesi sulle motivazioni del clamoroso addio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset. La coppia si è lasciata dopo vent’anni insieme e tre figli: chirstian, Chanel e Isabel.

Innamorati e felici, Ilary Blasi e Francesco Totti erano una di quelle coppie che sembrava immune al gossip, al pettegolezzo e alle crisi e, infatti, quando agli inizi di luglio Dagospia ha anticipato l’uscita del comunicato che di lì a poco avrebbe annunciato il divorzio, la notizia è stata bollata da tanti come fake news. Invece no, 24 ore dopo l’agenzia Ansa ha pubblicato i due comunicati ufficiali: uno a firma di Francesco Totti e un altro a firma di Ilary Blasi.





Ilary e Totti, spunta la cena con Noemi Bocchi

Le voci di una crisi e della presenza di Noemi Bocchi, presunta uova fiamma di Totti, circolavano da febbraio, ma i due avevano prontamente smentito pubblicando foto e storie insieme e in una intervista rilasciata all’amica Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, Ilary Blasi aveva parlato di ”figuraccia dei media”. Ma evidentemente le soffiate erano vere, perché mesi dopo è arrivata l’ufficialità dell’addio.

Ilary e Totti, spunta la cena con Noemi Bocchi – E il nome di Noemi Bocchi è tornato prepotentemente in auge. Secondo quando riporta il Corriere della Sera l’ex capitano della Roma sarebbe innamorato della giovane. Anche a Blasi viene collegato un presunto aitante giovane che le avrebbe fatto riscoprire il sorriso, ma per Totti la storia con Noemi Bocchi sarebbe più seria. Sul Corriere i possibili avvistamenti della coppia: “Chi li ha visti all’«Isola del Pescatore», ristorante vip sulla spiaggia di Santa Severa dove il numero 10 portò Ilary per farle la proposta e lei, ignara, obiettò: “E che fino a là dobbiamo ariva’?”. Ma anche “In un hotel-castello all’uscita di Lunghezza, fuori Roma, o a Montecarlo o a Tirana, per la finale di Conference League della Roma: voli separati, stesso hotel, camere diverse, massima discrezione. E minimo risultato: lo sapevano tutti”, si legge sul Corriere.

Ilary e Totti, spunta la cena con Noemi Bocchi – Il settimanale Oggi, in edicola, fornisce immagini dettagliate di una cena avvenuta il 23 ottobre del 2021, a La Villa, un locale di proprietà di Andrea Battistini che nel 2020 partecipò a Temptation Island con la fidanzata Anna Boschetti. In occasione del compleanno di Anna gli ospiti d’onore erano i coniugi Totti. E proprio Oggi fa notare che Noemi era seduta al tavolo di fronte, ma non si è mai avvicinata alla coppia. Quindi in tanti si sono chiesti: Totti e Noemi frequentavano casualmente gli stessi luoghi senza conoscersi? Oppure lui segretamente frequentava Noemi anche quando c’era Ilary?

“Basta!”. Francesco Totti, il vaso è colmo: ora è pronto a dare la sua versione