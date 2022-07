Francesco Totti e Ilary Blasi, l’ex numero dieci della Roma potrebbe presto dare la sua versione dei fatti. A quanto riporta il Corriere infatti Totti non avrebbe affatto gradito l’ultimo rumor rilanciato dal settimanale Chi che, nel numero di oggi, lo dipinge come il solo e unico responsabile della storia. E, cosa peggiore, tira anche in ballo la figlia Chanel. Nel dettaglio il settimanale di Alfonso Signorini scrive: “Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi”.



“Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato. Vuole vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto. Quando “Chi” pubblica, due settimane fa, le foto di Totti che entra a casa di Noemi, quindi, Ilary ha solo la conferma di ciò che già sapeva”.





Francesco Totti furioso dopo le indiscrezioni di ‘Chi’



E ancora: “Anche se, questa volta, deve intervenire pubblicamente. Quella di separarsi è una scelta che era nell’aria, che è stata meditata a lungo, e che non poteva più essere rimandata”. I due ex coniugi Totti sono ora alle prese con il divorzio, quindi avvocati, patrimonio e accordi post patrimoniali. Ilary Blasi è tornata a Sabaudia per la prima volta senza il suo Pupone e si dice che addirittura potrebbe lasciare Roma per trasferirsi a Milano. (Leggi anche “Hai fatto qualcosa?”. Noemi, il bikini lascia a bocca aperta: così non si era mai vista)



E lui? Sulla casa si è detto che si sarebbe già trasferito nell’appartamento ai Parioli di Noemi Bocchi ma nelle ultime ore questa voce è stata smontata. Pare però Francesco Totti e Noemi Bocchi abbiano deciso di fare una vacanza insieme. A questo riguardo Ilary Blasi ha messo i puntini sulle i: i due non porteranno con loro i figli Chanel, Isabel e Cristian. Rimane il dubbio su dove Francesco e Noemi abitino al momento.



Lui in questi giorni non rilascia dichiarazioni e sui social limita i post a quelli sponsorizzati. Così almeno per qualche altro giorno. Dopo di che, a sentire le indiscrezioni, potrebbe decidere di rompere il silenzio e dire finalmente la sua.

“Momento troppo delicato”. Francesco Totti, la nuova voce su Noemi Bocchi che cambia tutto