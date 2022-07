Francesco Totti casa, smontate le ultime voci. È ormai chiaro a tutti come la separazione del Capitano e Ilary Blasi sia l’argomento dell’estate. Tutti ne parlano, tutti aspettano sviluppi di quello che forse è addirittura l’addio dell’anno. Tutti ne parlano tranne i diretti interessati.

Se la conduttrice si concede diverse Storie Instagram, Francesco Totti continua a percorrere la strada del silenzio: nessun post e nessuna intervista. Di fatto sul suo conto ci sono solo voci legate alla relazione che avrebbe stretto con Noemi Bocchi. Che, stando ai beninformati, non andrà però in vacanza con i suoi figli Christian, Chanel e Isabel.





Francesco Totti casa, le ultime voci

I due ex coniugi Totti sono ora alle prese con il divorzio, quindi avvocati, patrimonio e accordi post patrimoniali. Ilary Blasi è tornata a Sabaudia per la prima volta senza il suo Pupone e si dice che addirittura potrebbe lasciare Roma per trasferirsi a Milano. E lui? Sulla casa si è detto che si sarebbe già trasferito nell’appartamento ai Parioli di Noemi Bocchi ma nelle ultime ore questa voce è stata smontata.

Nessuna convivenza tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. L’indiscrezione arriva nelle ultime ore sul Corriere e Dagospia. “L’ex Capitano giallorosso in questi giorni torridi della sua prima estate da single di ritorno se ne sta più meno tranquillamente a casa sua, nella megavilla dell’Eur da 25 stanze, doppia piscina e campi di padel, non proprio da solo ma con il figlio Cristian, che ha ripreso gli allenamenti con gli Under 17 della Roma”, scrive il Corriere.

Del resto lei ha due bambini di 10 e 8 anni e “una litigiosa separazione ancora in corso”, scrive ancora Il Corriere, ”E nemmeno Totti sarebbe tanto ingenuo da compiere un passo così importante in un momento delicato come questo, sia personale che legale, visto che le pratiche per la separazione non sono nemmeno state avviate”.

