Continua a tenere banco la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E giorno dopo giorno escono fuori altre indiscrezioni su ciò che sarebbe successo. Ad essere coinvolta in questa nuova voce è ovviamente anche la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi. A riferire ogni dettaglio ci ha pensato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che in anteprima è stato in grado di venire a conoscenza di un atteggiamento furente della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Una vicenda destinata a creare polemiche ancora per lungo tempo, visto che una soluzione definitiva e una pace totale sembrano non così vicine. Soffermandoci dunque su Francesco Totti e Ilary Blasi, quest’ultima avrebbe fatto una scoperta sull’ormai ex marito mentre stava lavorando con il reality show di Canale 5. E questa scoperta, riguardante anche Noemi Bocchi, l’avrebbe fatta andare completamente fuori di sé. A tal punto da prendere una clamorosa decisione per scoprire qualcosa in più su di lui.





Francesco Totti e Ilary Blasi, la scoperta di lei sull’ex calciatore e Noemi Bocchi

Da parte della presentatrice televisiva c’erano già dei dubbi su Francesco Totti. Non a caso Ilary Blasi avrebbe contattato un investigatore privato per capire cosa stesse succedendo con Noemi Bocchi. E ad essere coinvolta in questa situazione c’è pure la figlia dell’ex coppia, Isabel. Una vera e propria telenovela, che adesso pare che si stia concludendo chiarendo tutti gli aspetti ancora avvolti dal mistero. Vediamo insieme dunque che cosa ha scoperto all’epoca l’ex letterina di Passaparola.

Queste le rivelazioni del settimanale Chi su Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi con l’involontaria partecipazione di Isabel: “Ilary ha scoperto che sua figlia più piccola, Isabel, ha due nuovi amichetti con i quali gioca il pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Lei decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo, dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto”.

Ma c’è altro che il settimanale di Alfonso Signorini ha fatto sapere: “Persone vicine alla coppia hanno detto che nessun messaggio sul telefono di Ilary ha influito sul divorzio, è stato Totti a cadere più volte in tentazione. Le voci vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle. La prova? A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti infatti arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità”.

