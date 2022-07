“Dove vanno a vivere”. Ilary Blasi e Francesco Totti, nuova vita (e nuova casa) dopo il divorzio

Ilary Blasi e Francesco Totti, le ultimissime. La separazione tra la popolare conduttrice e l’ex giocatore della Roma è ormai sulla bocca di tutti. Una delle coppie più famose d’Italia e non solo non c’è più. Le voci di una crisi, inizialmente smentite, sono state poi clamorosamente confermate da foto e tanto altro. Come i comunicati separati che entrambi hanno affidato alla stampa. Totti ha una nuova fidanzata, quella Noemi Bocchi di cui si parlava da tempo.

Ilary invece è single, a quanto pare. Dopo la vacanza in Tanzania coi figli Cristian, Chanel e Isabel la Blasi è tornata nella sua Sabaudia. Lì dove ha trascorso le vacanze negli ultimi 20 anni al fianco del suo Francesco. Oggi tutto è cambiato, a parte il fisico mozzafiato che la conduttrice ha mostrato con diversi scatti per la gioia dei suoi numerosi fan. Nelle ultime ore stanno filtrando delle novità sul prossimo futuro di entrambi.





Ilary Blasi e Francesco Totti, dove andranno a vivere

Tempo di vacanze, ma anche di scelte. Sia Ilary Blasi che Francesco Totti devono infatti decidere dove andranno a vivere. In un primo momento alcune voci sostenevano: “Lei rimarrà ad abitare con i tre figli nella mega villa all’Eur e ogni mese riceverà un assegno di mantenimento a diversi zeri”. Adesso la situazione sembra però diversa. Pare infatti che la conduttrice voglia lasciare la Capitale: dal prossimo autunno la sua nuova casa potrebbe essere Milano, dove andrà a vivere magari con la piccola Isabel.

Discorso diverso per Francesco Totti. Recentemente The Pipol ha fatto sapere: “Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. In quale casa non si sa, dato che l’ex calciatore è proprietario della casa a Sabaudia, di un villino nel quartiere Axa e di un appartamento all’Eur”. Di certo è da escludere la villa di Sabaudia dove Ilary sta trascorrendo qualche giorno di relax.

Pare inoltre che Francesco Totti e Noemi Bocchi abbiano deciso di fare una vacanza insieme. A questo riguardo Ilary Blasi ha messo i puntini sulle i: i due non porteranno con loro i figli Chanel, Isabel e Cristian. Rimane il dubbio su dove Francesco e Noemi abitino al momento. Lui in questi giorni non rilascia dichiarazioni e sui social limita i post a quelli sponsorizzati. Nel frattempo c’è chi giura che Totti e Ilary torneranno presto insieme. Ne è sicuro Roberto Alessi che su Novella 2000 spiega perché, ma questa è tutta un’altra storia…

