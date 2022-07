“Negli ultimi tempi con Francesco”. Ilary Blasi ‘smacherata’, l’indiscrezione di Alex Nuccetelli

Furiosa per le foto di Noemi e Totti. Perché con la paparazzata l’ex Capitano avrebbe rotto il patto che prevedeva di non farsi vedere in pubblico con altre persone. Secondo Chi sarebbe stato questo il motivo che avrebbe spinto Ilary Blasi a mettere fine al matrimonio comunicando la notizia all’Ansa. Ma Francesco Totti non voleva la separazione e avrebbe provato in ogni modo a salvare la famiglia.

I nuovi dettagli sul gossip dell’estate sono stati pubblicati da Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. “Dopo l’annuncio della separazione la furia di Totti. Ilary, il matrimonio si poteva salvare ma tu…”, è il titolo. Poi la frase “Francesco Totti non si dà pace. La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”.





Francesco Totti non voleva la separazione da Ilary Blasi

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva spiegato Francesco Totti in un comunicato diffuso dall’Ansa. Anche la conduttrice aveva deciso di dare la notizia all’agenzia. Non un comunicato congiunto come era accaduto in passato per Stefano De Martino e Belen e più recentemente per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono intervenuti con due comunicati distinti. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva spiegato la Blasi. Dopo settimane di voci, la partenza della conduttrice in Tanzania insieme ai figli e alla sorella Silvia, in tanti si chiedono come stia l’ex capitano della Roma. Secondo quanto riferito dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Francesco Totti non voleva la separazione e la decisione è stata presa da lei.

L’ombra di Noemi Bocchi, è evidente, era diventata troppo pesante e molto probabilmente è questo il motivo che ha spinto Ilary Blasi a chiudere il matrimonio. Sempre a Nuovo, la dichiarazione di Alex Nuccetelli, amico dell’ex coppia. Secondo l’ex di Antonella Mosetti Francesco Totti non voleva la separazione: “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa”, le sue parole.

