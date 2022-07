“Era furiosa”. Nessun perdono per Ilary: Totti beccato prima della notizia ufficiale

Ilary era furiosa per le foto di Noemi e Totti. Dopo una serie di smentite la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma hanno annunciato l’addio tramite due comunicati all’agenzia Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, ha spiegato Francesco Totti.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, le parole invece della conduttrice Mediaset.





Ilary era furiosa per le foto di Noemi e Francesco Totti

Dopo la notizia Ilary Blasi è volata in Tanzania insieme ai tre figli e alla sorella Silvia e, almeno dalle foto pubblicate sui social, il sorriso non manca mai. Ovviamente solo le persone più vicine a lei sanno come si senta realmente e in queste ore, una fonte del giornale Chi, ha svelato che solo qualche giorno fa Ilary Blasi era furiosa per le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Tra i due c’era un accorso, nessuno doveva farsi beccare con un’altra persona ma Francesco Totti è stato paparazzato proprio sotto casa di Noemi Bocchi alla vigilia della pubblicazione del comunicato Ansa. La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi doveva restare segreta. Erano questi i patti tra ex coniugi: “Nessuno doveva farsi sorprendere con nuove o vecchie fiamme”, ha spiegato la fonte. ma così non è stato.

“Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi”, ha raccontato ancora una fonte al settimanale Chi. Quando Ilary ha saputo di quelle fotografie “è andata su tutte le furie”. È probabile che le foto abbiano fatto innervosire talmente tanto la Blasi che il giorno dopo il comunicato all’Ansa è stato disgiunto.

