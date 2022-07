“Ora basta”. Ilary Blasi e i figli decidono di farsi vedere. E Francesco Totti sorride

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è a tutti gli effetti la notizia dell’estate. La favola del calciatore e della letterina è terminata con due scarni comunicati che hanno sancito la fine di un amore. Il portale Dagospia ha lanciato per primo la notizia, seguito in poco tempo da tutti gli altri giornali e siti. Da quel momento in tutta l’Italia l’argomento della fine del matrimonio della coppia ha iniziato a imperversare sul web, registrando numeri incredibili analizzati attraverso il social listening che Identità Digitale conduce in esclusiva per Adnkronos.

Secondo la “heat maps”, degli internauti che commentano l’evento, l’81% vive nella Regione Lazio, a seguire, il 4,3% in Lombardia, il 2,8% in Campania e il resto appare abbastanza uniforme con percentuali inferiori. Sono, poi, 4,5 milioni risultati che appaiono su Google in Italia con la ricerca “Totti”, dei quali oltre 2,5 milioni sono solo sui social. Di queste citazioni, 2 milioni sono concentrate nel giorno dell’annuncio della separazione, lo scorso 12 luglio. Se poi si aggiungono tutte le altre ricerche correlate, “Blasi”, “Francesco e Ilary”, “SeparazioneTottiBlasi”, ecc. si oltrepassano 10 milioni di risultati senza troppe difficoltà.





Totti e Ilary dopo la separazione: lui fa pubblicità, lei in vacanza

La coppia sta cercando di isolarsi dal clamore mediatico. Francesco Totti si divide tra il lavoro e il padel: continua a giocare con l’amico ed ex compagno Vincent Candela che ha fatto un video pubblicato su Instagram. Sui social ha postato una foto accanto ad una Volkswagen: “Con il team di ingegneri di @volkswagenitalia ho provato a imparare tutto sulla mobilità elettrica, e alla guida della mia ID.4 scopro ogni giorno cose nuove”.

Ilary Blasi, invece, ha preferito andare via dall’Italia. Con i figli e la sorella Silvia è volta in Africa direzione Tanzania e Zanzibar. In questo modo la conduttrice cerca di ovattarsi dal contesto e si concentra sui figli. Sui social Ilary Blasi continua a raccontare la sua vacanza nel resort di lusso con foto e Instagram Stories. Per la sua vacanza in Tanzania, Ilary Blasi ha scelto la tenda safari che considerata la “più lussuosa del mondo”, come riporta il sito Fanpage che snocciola anche i prezzi. Nel dettaglio la regina dell’Isola dei famosi si trova al Serengeti Bushtops. È immerso nella savana e si raggiunge solo tramite aereo privato perché isolato.

Ora si trova a Zanzibar. Dopo le foto degli outfit griffati e del fisico statuario Ilary ha condiviso un nuovo post insieme ai suoi figli. Tutti abbracciati in spiaggia Cristian, Chanel e Isabel. “Jambo Africa” il commento sotto lo scatto. La foto ha raccolto migliaia di like in poco tempo e tanti commenti positivi: “Tutto ciò che conta in uno scatto”, scrive una utente.

